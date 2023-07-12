حسین عاشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام کم آبی موقتی در برخی از مناطق شهر فردیس و حسب اعلام مشکلات شهروندان در اثر کمبود موقتی آب، عوامل سازمان آتش نشانی شهرداری فردیس فوراً، با خودروهای سنگین و نیمه سنگین از ایستگاه‌های عملیاتی مختلف به محل‌های مربوطه اعزام و به آبرسانی به مجتمع‌های مسکونی فاقد آب، تا وصل شدن کامل و مجدد جریان آب، اقدام کردند.

وی بیان کرد: عملیات آب رسانی از مورخ ۱۷ تیرماه به صورت شبانه روزی آغاز شده و تا حل مشکل ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس خاطرنشان کرد: کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس با حداکثر توان و امکانات تا رفع مشکل خدمات رسانی می‌کنند و در همکاری و تعامل کامل با سازمان آبفا عمل خواهند کرد.