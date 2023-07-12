علی زندیفر در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه سنگین بوده و این محور دارای مهگرفتگی است.
وی با بیان اینکه ترافیک در آزادراه کرج - قزوین محدوده مهرویلا سنگین است، گفت: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران محدودههای پل فردیس و گرمدره سنگین است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: دیگر محورهای استان فاقد مداخلات جوی هستند.
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