طرح راهبردی «جاده توسعه» محور رایزنی امارات و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، وزارت حمل و نقل عراق از برگزاری نشستی با طرف اماراتی برای بررسی اقدامات لازم برای اجرای طرح راهبردی جاده توسعه عراق خبر داد.

این وزارتخانه عراقی در بیانیه ای اعلام کرد: رزاق محیبس السعداوی، وزیر حمل و نقل عراق روز چهارشنبه در دبیرخانه وزارتخانه ریاست نشست فنی فشرده ای را با طرف اماراتی، شامل هیئت هایی از دو شرکت بنادر ابوظبی و شرکت ریلی اتحاد بر عهده گرفت. هدف از این نشست، بررسی برنامه اقدام آینده و نکات مورد توجه مشترک در همکاری و سرمایه گذاری در پروژه های حمل و نقلی بزرگ عراق بود.

در این بیانیه آمده است: شرکت مشاوره ای PEG ایتالیا به همراه مدیر این پروژه در این جلسه به تشریح جزئیات طرح جاده توسعه و بندر بزرگ فاو پرداخت و گروه بنادر ابوظبی هم توضیحاتی در مورد بنادر امارات و ماهیت و مکانیسم کار در آنها ارائه کرد.

در این نشست حاضران در خصوص پروژه بندر بزرگ فاو و پروژه حیاتی جاده توسعه و نیز بررسی امکان سنجی اقتصادی این طرح ها به بحث و بررسی پرداختند.