۳۰ درصد مشکل قطعی آب در محلات شهریار رفع شده است

محمدرضا شمساییفر در گفتوگو با خبرنگار مهر قطعی چند روزه آب در برخی محلات شهریار را تأیید کرد و افزود: مشکل ۳۰ درصد قطعی آب در محلات شهریار برطرف شده است، گرمای هوا و مصرف بیشازحد مجاز منجر به کمبود آب در شهریار شده است.
معاون بهرهبرداری و توسعه آب آبفای غرب استان تهران از پایداری مشکل قطعی آب در شهریار تا ابتدای هفته آینده خبر داد و افزود: همکاران من برای رفع مشکلات قطعی آب به طور شبانه روز تلاش میکنند.
وی گفت: در حال حاضر آبرسانی با تانکر انجام میشود و موقتاً با پنج خودروی تانکر آب شرب، آبرسانی میشود، متأسفانه تولید و تقاضای آب در شهریار نابرابر است و مردم باید در مصرف آب صرفهجویی کنند.
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