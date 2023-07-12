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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۰

سرهنگ گودرزی خبر داد

زورگیری با تهدید سلاح سرد

زورگیری با تهدید سلاح سرد

رئیس پلیس پیشگیری تهران از دستگیری ۲ مرد جوان که با تهدید سلاح سرد زورگیری می کردند ، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد گودرزی رئیس پلیس پیشگیری تهران بیان داشت: نیروهای عملیات کلانتری پایانه جنوب در حال گشت زنی در محدوده خیابان بخارایی تهران بودند که به ۲ مرد جوان که به صورت پیاده، افراد گذری را زاغ زنی می‌کردند، مشکوک و تحت مراقبت‌های ویژه پلیسی قرار می‌دهند.

وی افزود: متهمان در همین حین به طرف مرد جوانی حدوداً ۲۰ ساله حمله ور و با تهدید سلاح سرد از وی یک دستگاه تلفن همراه زورگیری و به سرعت از محل گریختند.

این مقام انتظامی به اقدامات پیش دستانه پلیس و آمادگی هر چه تمام تر مأموران کلانتری اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح مهار و اعلام مشخصات متهمان به سایر گشت‌های انتظامی، هر ۲ متهم در یک عملیات منسجم و پلیسی دستگیر و در بررسی‌های بیشتر از متهمان یک دستگاه تلفن همراهی که متهمان قبل از دستگیری سرقت کرده بودند کشف شد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران گفت: متهمان ۲۷ و ۲۹ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و ۵ فقره سرقت مشابه با همکاری همدیگر معترف و اظهار داشتند پس از سرقت و زورگیری تلفن همراه اموال مسروقه را به فرد معینی فروخته‌اند.

سرهنگ گودرزی در پایان با اشاره به سوابق متهمان در امر سرقت و تحمل حبس در زندان خاطرنشان کرد: شناسایی مالخر اموال مسروقه در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد مطلب 5834950

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