به گزارش خبرگزاری مهر،، آئین تکریم و معارفه سرپرست جدید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) امروز چهارشنبه ۲۱ تیرماه با حضور عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

علی‌آبادی در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات «امیر خرمی‌شاد» رئیس پیشین هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، طی حکمی «محمدرضا موثق‌نیا» را به‌عنوان «سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» منصوب و معرفی کرد.

در حکم وزیر صمت خطاب به سرپرست جدید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) آمده است: «نظر به تعهد، تخصص و شایستگی و سوابق جنابعالی در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی، به‌موجب این حکم به سمت «سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با همکاری همه بخش‌های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان‌های حاکمیتی دولتی و بخش خصوصی و با بهره‌گیری از توانمندی‌های بالفعل و بالقوه کشور، ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات و با برنامه‌ریزی و نظارت صحیح و اتخاذ تصمیمات اصولی و راهگشا در جهت ایفای وظایف و تحقق اهداف و مأموریت‌های سازمان و در خدمت به مردم و کسب و کارها کوشا باشید.

توفیقات روز افزون جنابعالی را از ایزد منان خواستارم.»

گفتنی است، «محمدرضا موثق‌نیا» دانش‌آموخته رشته‌های مکانیک و صنایع از دانشگاه‌های تهران و صنعتی شریف است که اخذ رتبه ۲ ابتکار در جشنواره سیزدهم خوارزمی را هم در کارنامه علمی خود دارد.

سرپرست جدید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، پیش از این سمت‌هایی از جمله مدیریت راهبردی در صنایع زیرساختی در بخش‌های دولتی و خصوصی، مدیرعامل شرکت نفت سپاهان، مدیرعامل شرکت پتروشیمی مکران، رئیس هیأت مدیره آلومینیوم المهدی، عضو هیأت مدیره شرکت واگن پارس، نایب رئیس هیأت مدیره نفت بهران و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت پتروشیمی مارون را برعهده داشته است.