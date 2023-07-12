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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۴

اختصاصی مهر؛

جزئیات مذاکره پرسپولیس با مهاجم سپاهان/ سد «ساکت» مقابل گل‌محمدی!

جزئیات مذاکره پرسپولیس با مهاجم سپاهان/ سد «ساکت» مقابل گل‌محمدی!

باشگاه پرسپولیس برای جذب مهاجم سابق خود رایزنی هایی را انجام داده و با این بازیکن به توافق هم رسیده است اما سدی به نام «ساکت» هنوز موافقت خود با این انتقال را اعلام نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس مذاکرات خود با شهریار مغانلو مهاجم سپاهان اصفهان را ادامه داد تا بالاخره توانست با مهاجم بلند قامت این باشگاه به توافق مالی برسد اما اجازه عقد قرارداد را ندارد.

مغانلو برای یک فصل دیگر با سپاهان اصفهان قرارداد دارد اما خودش خواهان جدایی از این تیم پس از حاشیه‌هایی که در شروع تمرینات پیش فصل از سوی برخی هواداران سپاهان به وجود آمد شده بود اما با مخالفت مدیران سپاهان روبرو شد.

او نیز طبق قرارداد در تمرینات سپاهان حضوری مستمر داشت تا با جریمه انضباطی از سوی باشگاه روبرو نشود. جذب کاوه رضایی، عیسی آل کثیر و رضا اسدی توسط سپاهان باعث شد تا زمزمه‌هایی مبنی بر موافقت ژوزه مورایس با جدایی مغانلو به گوش برسد اما همچنان محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان مخالف سر سخت این جدایی است.

باشگاه پرسپولیس که به توافق مالی کامل با مغانلو رسیده است دریافت رضایت‌نامه این مهاجم را بر عهده خودش گذاشته تا بتواند ساکت را به صدور رضایت‌نامه راضی کند.

مدیر برنامه‌های مغانلو نیز این موضوع را با ساکت در میان گذاشته است اما همچنان با مخالفت جدی مبنی بر جدایی مغانلو و پیوستن او به پرسپولیس روبروست.

باشگاه پرسپولیس نیز از پیشنهاد خود مبنی بر معاوضه وحدت هنانوف با مغانلو و پرداخت مبلغ قابل توجه بابت جذب این بازیکن نیز منصرف شده است و همه چیز را به شخص مغانلو سپرده تا کار را پیش ببرد.

حالا باشگاه پرسپولیس تا دوشنبه هفته آینده به مغانلو فرصت داده تا بتواند رضایت نامه‌اش را دریافت کند در غیر این صورت دیگر تلاشی برای جذب او نخواهد داشت و سراغ گزینه‌های خارجی یحیی گل محمدی برای تقویت خط حمله خواهد رفت.

کد مطلب 5834955

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    نظرات

    • پرستیج IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
      0 0
      پاسخ
      بابامغانلوازوقتی رفت سپاهان دیگه افت کردحیف عمری حیف هنانوف که به حالشون مغانلورابیاریداقای ساکت هم مثل هرساله بازیکن زیادی میخوره اما هیچ کاری نمیتونه بکنه

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