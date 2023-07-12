جنگنده روسیه هواپیمای نظامی نروژ را رهگیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، مرکز ملی کنترل دفاعی روسیه (NDCC) وابسته به وزارت دفاع این کشور امروز چهارشنبه در بیانیه‌ ای اعلام کرد که یک فروند جنگنده روسی «میگ ۳۱» موفق به رهگیری هواپیمای نظامی نروژ بر فراز دریای بارتنر و در نزدیکی مرزهای روسیه شده است.

بر اساس بیانیه صادره از سوی مرکز ملی کنترل دفاعی روسیه، جنگنده روسی «میگ ۳۱» در این عملیات توانسته است هواپیمای نظامی نروژ را از مرزهای این کشور دور کند.

بیانیه مذکور در ادامه می‌ افزاید: جت جنگنده ناوگان شمال (روسیه) به دلیل نزدیک شدن یک هواپیمای نظامی نروژ به مرز روسیه بر فراز دریای بارنتز به پرواز درآمد. با نزدیک شدن یک میگ- 31 روسی، هواپیمای گشتی نیروی هوایی نروژ از مرز روسیه دور شد.

بر اساس اعلام مرکز ملی کنترل دفاعی روسیه، هواپیمای شناسایی نروژ از نوع R-۳C اوریون شناسائی شد.

مرکز ملی کنترل دفاعی روسیه در این بیانیه می‌ افزاید: تمامی مراحل پرواز جنگنده مذکور کاملاً منطبق با مقررات بین‌ المللی در رابطه با استفاده از حریم هوایی صورت گرفت و به هواپیمای نروژ اجازه نقض مرز فدراسیون روسیه داده نشد.