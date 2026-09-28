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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۴

دویست و دوازدهمین شب حماسه سازی مردم ضیاءآباد

دویست و دوازدهمین شب حماسه سازی مردم ضیاءآباد

تاکستان- مردم ضیاءآباد برای دویست و دوازدهمین شب متوالی با حضور در سنگر خیابان حماسه ای جدید خلق کردند.

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کد مطلب 6961928

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