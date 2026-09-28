https://mehrnews.com/x3dbCb ۷ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۴ کد مطلب 6961928 استانها قزوین استانها قزوین ۷ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۴ دویست و دوازدهمین شب حماسه سازی مردم ضیاءآباد تاکستان- مردم ضیاءآباد برای دویست و دوازدهمین شب متوالی با حضور در سنگر خیابان حماسه ای جدید خلق کردند. دریافت 4 MB کد مطلب 6961928 کپی شد مطالب مرتبط تجمع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید در موج ۲۱۲ وفای به عهد مردم انقلابی ارومیه در حمایت از انقلاب و رهبری دویست و دوازدهمین شب تجمعات مردمی هشتگرد تجمع شبانه گنبدکاووس؛ جلوهای از همبستگی مردم برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان ضیاء آباد
نظر شما