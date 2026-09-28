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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۳

ایستادگی مردم آوج در شب ۲۱۲

ایستادگی مردم آوج در شب ۲۱۲

قزوین- مردم آوج در دویست و دوازدهمین شب با حضور در سنگر خیابان، تصویری زیبا از ایستادگی خود را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6961926

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