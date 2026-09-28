https://mehrnews.com/x3dbC8 ۷ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۳ کد مطلب 6961926 استانها قزوین استانها قزوین ۷ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۳ ایستادگی مردم آوج در شب ۲۱۲ قزوین- مردم آوج در دویست و دوازدهمین شب با حضور در سنگر خیابان، تصویری زیبا از ایستادگی خود را به نمایش گذاشتند. دریافت 4 MB کد مطلب 6961926 کپی شد مطالب مرتبط تجمع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید در موج ۲۱۲ وفای به عهد مردم انقلابی ارومیه در حمایت از انقلاب و رهبری دویست و دوازدهمین شب تجمعات مردمی هشتگرد تجمع مردم چرام در دویست و یازدهمین شب خونخواهی قائد شهید امت طنین تجدید عهد مردم گالیکش با ولایت برچسبها آوج تجمع مردمی قزوین
نظر شما