به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی شامگاه دوشنبه در جمع مردم مبعوث شده زنجان در میدان انقلاب این شهر با تسلیت ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، گفت: زنجان شهری است که همواره شاهد حضور و ارادت مردم به اهل‌بیت(ع) بوده و محله‌ای که امروز در آن حضور داریم، به واسطه صدها ندای «یا حسین» و «یا عباس» در ایام محرم، محله‌ای متبرک است.

وی با اشاره به جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی افزود: این روزها مردم زنجان در سوگ رحلت عالمی بزرگ و مرجعی عالیقدر هستند؛ شخصیتی که اگر بخواهم در یک جمله او را توصیف کنم، باید بگویم تندیس زهد، تقوا، ساده‌زیستی، بی‌اعتنایی به دنیا و عدم وابستگی به مظاهر دنیوی بود.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: نقل شده است که ایشان حدود یک ساعت و ۴۰ دقیقه پیش از اذان صبح از منزل به صورت پیاده حرکت می‌کردند و پس از اقامه نماز صبح نیز پیاده به منزل بازمی‌گشتند و در تمام مسیر رفت و برگشت، با دوستان و همراهان خود مباحث علمی مطرح می‌کردند.

رفیعی با اشاره به واکنش آیت‌الله شبیری زنجانی پس از معرفی ایشان به عنوان مرجع تقلید، گفت: زمانی که ایشان در خیابان ارم قم قدم می‌زدند و جامعه مدرسین نیز ایشان را به عنوان مرجع معرفی کرده بود، اشک در چشمانشان حلقه زده بود و می‌فرمودند «نمی‌دانم پا روی زمین می‌گذارم یا پای درگاه جهنم؛ چرا مرا معرفی کردند و چرا مسئولیت مرجعیت را بر عهده من گذاشتند؟»

وی تصریح کرد: در وجود این عالم بزرگ ذره‌ای هوای نفس و دلبستگی به دنیا مشاهده نمی‌شد و امیدواریم روح این عالم ربانی از چنین مجالسی شاد باشد.

تجمعات مردمی چگونه شکل گرفت؟

این پژوهشگر دینی در ادامه با اشاره به استمرار تجمعات مردمی در ماه‌های گذشته، سه پرسش را مطرح کرد و گفت: نخست اینکه چرا این تجمعات آغاز شد، دوم اینکه انگیزه مردم از حضور در این اجتماعات چه بود و سوم اینکه این تجمعات تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد؟

رفیعی در پاسخ به پرسش نخست اظهار کرد: این اجتماعات به دنبال شهادت رهبر انقلاب آغاز شد و برخلاف مناسبت‌هایی مانند ۲۲ بهمن، روز قدس یا هفته وحدت، از قبل برای آن ستاد و برنامه‌ریزی رسمی وجود نداشت، بلکه مردم به صورت خودجوش وارد صحنه شدند.

وی افزود: هنگامی که قرار شد خبر شهادت رهبر انقلاب در اواخر شب از رسانه ملی اعلام شود، درباره زمان اعلام خبر بحث‌هایی صورت گرفت و در نهایت تصمیم گرفته شد این خبر در سحرگاه اعلام شود تا مردم مؤمن و روزه‌دار بتوانند در جریان قرار گیرند.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: پس از اعلام خبر، مردم در شهرهای مختلف از جمله قم و تهران به خیابان‌ها آمدند و این تجمعات شکل گرفت.

هدف اصلی تجمعات، حفظ نظام و جلوگیری از سوءاستفاده دشمن بود

رفیعی با بیان اینکه انگیزه اصلی این حضور، حفظ نظام و جلوگیری از سوءاستفاده دشمن بود، گفت: احساس عمومی این بود که دشمن با هدف قرار دادن رأس نظام، به دنبال ایجاد اغتشاش و برهم زدن ثبات کشور است؛ بنابراین مردم با وجود تفاوت در سلایق، دیدگاه‌ها و حتی انتقادهای سیاسی، برای حفظ نظام وارد میدان شدند.

وی افزود: ممکن است افراد با انگیزه‌های مختلف و حتی با وجود اختلاف‌نظرهای سیاسی در این اجتماعات شرکت کرده باشند، اما وجه مشترک این حضور، احساس خطر و ضرورت دفاع از نظام بود.

این پژوهشگر دینی درباره ادامه این اجتماعات نیز گفت: به اعتقاد من، تا زمانی که این خطر برطرف نشده است، اصل این حضور نباید تعطیل شود، البته شکل برگزاری می‌تواند متناسب با شرایط تغییر کند.

رفیعی ادامه داد: ممکن است زمان برگزاری تجمعات کاهش یابد، مکان محدودتر شود یا ساعت برگزاری تغییر کند، اما اصل حضور مردم در صحنه باید استمرار داشته باشد؛ چرا که دشمن تلاش می‌کند به جای اجتماعات آرام و مردمی، فضای اغتشاش را جایگزین کند.

وی با اشاره به برگزاری تجمعات در شهرهای مختلف کشور گفت: در برخی شهرها ساعت برگزاری تغییر کرده و حتی با توجه به فصل، شرایط مدارس و وضعیت زندگی مردم می‌توان زمان و مدت تجمعات را تغییر داد، اما اصل این حضور اجتماعی همچنان اهمیت دارد.

رفیعی با اشاره به آیه «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ» گفت: قرآن کریم وعده داده است که اگر خدا را یاری کنید، خداوند نیز شما را یاری خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به ماجرای جنگ خندق و نقل آن در برخی منابع تاریخی اظهار کرد: در جریان جنگ خندق، دشمن از بیرون مدینه در حال حمله بود و در داخل نیز گروه‌هایی قصد ایجاد آشوب و ضربه زدن از پشت به مسلمانان داشتند.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: در چنین شرایطی پیامبر اکرم(ص) گروهی از اصحاب را مأمور کرد در کوچه‌های مدینه حرکت کنند و با سر دادن تکبیر، حضور مسلمانان را نشان دهند. این حضور اجتماعی باعث شد توطئه دشمن برای ایجاد آشوب در داخل مدینه خنثی شود.

وی گفت: این روایت نشان می‌دهد که گاهی صرف حضور مردم در صحنه و اعلام آمادگی آنان می‌تواند توطئه دشمن را خنثی و آرامش جامعه را حفظ کند.

ایرانیان در روایات، مصداق مردمی با ویژگی‌های ویژه معرفی شده‌اند

رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیه ۵۴ سوره مبارکه مائده اظهار کرد: در منابع تفسیری آمده است که پیامبر اکرم(ص) در گفت‌وگویی با سلمان فارسی، به آیه‌ای اشاره کردند و فرمودند این آیه درباره همشهریان تو نازل شده است.

وی با بیان اینکه یک آیه می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد، افزود: این آیه در تفاسیر و روایات برای مصادیق مختلفی مطرح شده است و این مسئله منافاتی با یکدیگر ندارد؛ از جمله در برخی روایات درباره یاران حضرت مهدی(عج) نیز به این آیه استناد شده است.

این پژوهشگر دینی با قرائت آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ...» گفت: در این آیه برای این گروه از مردم پنج ویژگی بیان شده است.

رفیعی نخستین ویژگی را خدادوستی عنوان کرد و گفت: «یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ» یعنی این مردم خدا را دوست دارند و خدا نیز آنان را دوست دارد. کسی که برای خداوند قدم برمی‌دارد، حرکت او در مسیر عمل صالح قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به آیه ۱۲۰ سوره توبه افزود: قرآن کریم حتی برای قدم‌هایی که مؤمنان در مسیر مقابله با دشمن برمی‌دارند، اجر و عمل صالح در نظر گرفته است؛ بنابراین حضور مردم در صحنه، اگر با نیت الهی باشد، می‌تواند مصداقی از عمل صالح باشد.

عزت در برابر مؤمنان و ایستادگی در برابر دشمن

رفیعی دومین ویژگی را «أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ» دانست و گفت: مؤمنان در برابر یکدیگر متواضع و مهربان هستند و در برابر مردم مؤمن، اهل تکبر و برتری‌جویی نیستند.

وی با اشاره به خاطره‌ای از حضور یکی از پزشکان متخصص در یکی از تجمعات مردمی قم اظهار کرد: چند شب پیش، حدود ساعت ۱۰ شب در قم پزشک متخصصی را دیدم که در کنار خیابان و در حالی که پرچمی در دست داشت، در تجمع مردم حضور پیدا کرده بود.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: این پزشک با وجود اینکه مطبش مملو از بیمار بود و به گفته خودش وقتش بسیار ارزشمند بود، احساس خطر کرده و برای حضور در میان مردم به خیابان آمده بود. این همان روحیه‌ای است که در تعبیر قرآن، عزت و تواضع در برابر مؤمنان معنا پیدا می‌کند.

رفیعی سومین ویژگی را استواری در برابر دشمنان عنوان کرد و افزود: «أَعِزَّةٍ عَلَی الْکَافِرِینَ» یعنی مؤمنان در برابر دشمنان محکم و استوار هستند و از فشار دشمن هراسی ندارند.

وی با اشاره به خاطره‌ای از آیت‌الله العظمی جوادی آملی درباره دوران آیت‌الله بروجردی گفت: در آن زمان حتی برگزاری یک مجلس دعا برای مردم فلسطین با مخالفت رژیم مواجه می‌شد، اما امروز شرایطی متفاوت شکل گرفته و مردم ایران با قدرت و صراحت در برابر تهدیدهای دشمن ایستاده‌اند.

رفیعی با تأکید بر اینکه ایستادگی هزینه دارد، گفت: البته در این مسیر شهید داده‌ایم، عزیزانی را از دست داده‌ایم و سختی‌های زیادی را تحمل کرده‌ایم، اما باید توجه داشت که مقاومت و ایستادگی ملت‌ها همواره با هزینه همراه بوده است.

وی با اشاره به ماجرای کربلا و پاسخ امام سجاد(ع) درباره نتیجه قیام عاشورا افزود: در نگاه ظاهری ممکن است تصور شود که یزید پیروز شده است، اما امام سجاد(ع) با توجه دادن مردم به ماندگاری نام و راه پیامبر اکرم(ص) نشان دادند که حقیقت پیروزی را نباید صرفاً در نتیجه ظاهری یک نبرد جست‌وجو کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه چهارمین ویژگی مطرح‌شده در آیه را «جهاد در راه خدا» دانست و گفت: مردمی که در مسیر حق حرکت می‌کنند، برای دفاع از ارزش‌های خود اهل مجاهدت هستند.

رفیعی پنجمین ویژگی را نیز «وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ» عنوان کرد و افزود: این افراد از سرزنش سرزنش‌کنندگان نمی‌ترسند.

وی با بیان اینکه پیامبران الهی نیز همواره مورد تمسخر و سرزنش قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) را دیوانه می‌خواندند و انبیای الهی را مورد استهزا قرار می‌دادند؛ بنابراین اگر امروز نیز برخی افراد حضور مردم در صحنه را تمسخر کنند، نباید از این سرزنش‌ها هراس داشت.

تجمعات مردمی باید در چارچوب آرامش و مقابله با توطئه دشمن ادامه یابد

رفیعی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: دو آیه قرآن کریم در این زمینه قابل توجه است؛ آیه ۵۴ سوره مائده که ویژگی‌های مؤمنان را بیان می‌کند و آیه ۱۲۰ سوره توبه که نشان می‌دهد حتی قدم برداشتن در مسیر مقابله با دشمن و دفاع از جامعه اسلامی می‌تواند در صورت نیت الهی، عمل صالح باشد.

وی خطاب به مردم زنجان گفت: حضور شما در این صحنه‌ها، اگر با نیت الهی، حفظ آرامش، دفاع از کشور و مقابله با توطئه دشمن باشد، ارزشمند است.