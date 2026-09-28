به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی اسلامی دوشنبه شب در تجمع مردم تاکستان با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: در این بیش از چهار دهه اگر مردم به جنگ و مقابله با دشمن نمی‌پرداختند، به یقین خفت و زبونی بر ایران حاکم می‌شد.

وی افزود: در ابتدای جنگ تحمیلی، دشمن بخش‌هایی از مرزهای کشور را تصرف کرد و در طول تاریخ نیز بخش‌هایی از سرزمین ایران از دست رفته است، اما در دفاع مقدس حتی یک وجب از ۲۴ هزار کیلومتر مربع از سرزمین‌هایی که در اختیار دشمن قرار گرفته بود، در دست دشمن باقی نماند.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نقش مردم در دفاع از کشور ادامه داد: مردم باید زندگی کنند، اما اگر در برابر دشمن قیام و ایستادگی نکنند، خفت و زبونی بر کشور حاکم خواهد شد.

اسلامی با اشاره به سیره امام حسین(ع) در واقعه کربلا بیان کرد: گفت‌وگو و مذاکره امام حسین(ع) با عمر سعد به معنای تقسیم سرزمین کربلا نبود، بلکه آن حضرت تلاش داشت افکار عمومی را علیه حکومت یزید برانگیزد.

وی تجمع‌های مردمی را نشانه‌ای از قدرت اجتماعی دانست و گفت: امروز با تجمع مردم، ایثارگران و فداکاران، افکار عمومی در نقاط مختلف جهان نسبت به آنچه در ایران می‌گذرد حساس شده است.

امام جمعه تاکستان اضافه کرد: ارزش وجودی انسان آن است که روی پای خود بایستد، قدرت خود را نشان دهد و اجازه ندهد دشمن بیش از این کشور را مورد تاخت‌وتاز قرار دهد.

اسلامی با گرامیداشت یاد شهدا، به ویژه آیت‌الله شهید حسینی، خاطرنشان کرد: اگر فداکاری و ایثار مردم نبود و اگر قدرت و حضور آنان در میدان وجود نداشت، در ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی بخش‌هایی از مرزهای کشور در معرض تصرف دشمن قرار می‌گرفت.

وی در ادامه با اشاره به خاطرات دوران دفاع مقدس و نقش مردم تاکستان در پشتیبانی از رزمندگان گفت: در دوران جنگ، مردم روستاهای اطراف تاکستان نیز در پشتیبانی از جبهه‌ها نقش داشتند و زنان و سالمندان روستایی با تهیه نان، شیرینی و مواد غذایی، آن را برای رزمندگان ارسال می‌کردند.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری افزود: این پشتیبانی مردمی در کنار حضور رزمندگان در جبهه‌ها، بخشی از ظرفیت اجتماعی کشور در دوران دفاع مقدس بود و نشان داد که دفاع از کشور تنها به حضور نیروهای نظامی محدود نمی‌شود.

اسلامی تأکید کرد: همان‌گونه که مردم در دوران دفاع مقدس در صحنه حضور داشتند، امروز نیز حفظ کشور و جلوگیری از تعرض دشمن نیازمند هوشیاری، ایستادگی و حضور مسئولانه مردم است.

