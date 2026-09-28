به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سعید عبداللهی در میز گرد با موضوع شکست امریکا در برابر ملت ایران که شامگاه دوشنبه موکب جامعه سلامت استان قم برگزار شد با اشاره به ابعاد مختلف جنگ اخیر اظهار کرد: رویارویی و پیروزی ایران با یک ابرقدرت و مقاومت در برابر حجم گسترده فشارهای نظامی، به اندازه‌ای آشکار است که نیاز به اثبات ندارد و پیروزی اصلی را باید در عرصه‌ای فراتر از میدان نظامی جست‌وجو کرد.

وی ادامه داد: دشمن طی ۲۰ سال با راه‌اندازی جنگ شناختی و صرف میلیاردها دلار هزینه تلاش کرد افکار عمومی ایران را نسبت به ادامه مسیر انقلاب اسلامی دچار تردید کند و مردم را از استمرار این حرکت بازدارد.



فعال سیاسی با اشاره به فضای اجتماعی کشور پیش از جنگ گفت: در شرایطی که تصور می‌شد همبستگی ملی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و امکان بروز شکاف‌های اجتماعی وجود دارد، حمله صورت‌گرفته به ایران موجب شد بسیاری از اختلافات کنار گذاشته شود و مردم حول محور کشور و ولایت در کنار یکدیگر قرار گیرند.



عبداللهی افزود: افرادی که از نظر سبک زندگی، باورها و دیدگاه‌های اجتماعی تفاوت‌های جدی با یکدیگر داشتند، در این شرایط در کنار هم ایستادند و از کشور خود دفاع کردند و این همگرایی را نمی‌توان نادیده گرفت.



وی با اشاره به حضور اقشار مختلف جامعه در صحنه‌های دفاع از کشور بیان کرد: در این شرایط افراد با حجاب و بی‌حجاب، معتقد و غیرمعتقد در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا نشان دهند در موضوع دفاع از ایران و تمامیت کشور، اشتراکات مهمی میان بخش‌های مختلف جامعه وجود دارد.



این فعال سیاسی با بیان اینکه از نگاه او تحولات اخیر نشانه ظهور یک قدرت جدید در منطقه است، گفت: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ظرفیت مردم و پشتوانه جهان‌بینی توحیدی در برابر قدرت‌های بزرگ ایستاده و این روند می‌تواند معادلات منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.



عبداللهی پیروزی ایران در جنگ اخیر را امری روشن دانست و ادامه داد: این پیروزی برای مردم یک باور درونی است و پس از تحمل سختی‌های پیش‌آمده باید برای عبور از این مرحله و رسیدن به گشایش‌های بعدی تلاش کرد.



وی در ادامه با اشاره به اهمیت تنگه هرمز گفت: مدیریت جدی این مسیر می‌تواند در معادلات اقتصادی و منافع کشورها اثرگذار باشد و اگر کشورهایی بخواهند در این شرایط همراهی کنند، باید نسبت به منافع و قواعد حاکم بر منطقه توجه داشته باشند.



این فعال سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مذاکره با آمریکا اظهار کرد: نمی‌توان مواضع و راهبردهای خود را جلوتر از تصمیمات رهبری حرکت داد و اگرچه پیشرو بودن در عرصه سیاسی اهمیت دارد، اما در برخی مقاطع لازم است راهبردهای کشور با تصمیمات و جهت‌گیری‌های رهبر انقلاب هماهنگ شود.



وی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با آمریکا گفت: در مقطعی که مذاکرات در جریان بود و توافق در آستانه نهایی شدن قرار داشت، اذن مذاکره داده شده بود و همین مسئله نشان می‌دهد تحلیل این موضوع باید با توجه به تصمیمات اتخاذشده در همان مقطع انجام شود.



عبداللهی با اشاره به دیدگاهی که بر اتخاذ راهبرد «مرد دیوانه» در جنگ تأکید دارد افزود: این رویکرد بر غیرقابل پیش‌بینی بودن یک کشور یا رهبر آن استوار است، اما ایران در جنگ اخیر چنین مسیری را انتخاب نکرد و تلاش کرد با محاسبه و سنجش اقدامات خود، تصویری از یک قدرت قابل اتکا در منطقه ارائه دهد.



وی ادامه داد: اگر ایران بخواهد در برابر هر اقدامی بدون محاسبه واکنش نشان دهد، نمی‌تواند وزن سیاسی و راهبردی خود را به عنوان کشوری اهل فهم، استدلال و محاسبه به دیگر کشورها نشان دهد و باید میان قدرت و عقلانیت در رفتار خارجی توازن برقرار باشد.



فعال سیاسی با اشاره به تفاهم‌نامه اسلام آباد بیان کرد: ایران به کشورهای منطقه نشان داد که اهل منطق و گفت‌وگو است و می‌توان بر اساس تفاهم و تعهد با آن تعامل کرد، اما اگر طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نباشد، مسئولیت پیامدهای این رفتار متوجه همان طرف خواهد بود.



وی افزود: ایران در این شرایط اجازه نداد مجموعه‌ای از کشورهای منطقه و دیگر کشورها به سمت شکل‌دادن به یک اتحاد گسترده علیه کشور حرکت کنند و همزمان تلاش شد مسیر گفت‌وگو با کشورهای مختلف باز بماند.



عبداللهی با اشاره به تأثیرات جنگ بر کشورهای منطقه گفت: کشورهای مختلفی از جمله قطر، بحرین، امارات، عربستان، عراق و کویت از پیامدهای این جنگ متأثر شده‌اند و محدودیت در فروش نفت، تجارت، واردات و صادرات بر شرایط اقتصادی آنها اثر گذاشته است.



وی ادامه داد: در چنین شرایطی ایران نشان داد که می‌تواند در کنار ایستادگی، وارد مسیر گفت‌وگو و مذاکره نیز شود و این رویکرد به معنای پذیرش هر تعهدی نیست، بلکه نشان‌دهنده استفاده همزمان از قدرت و گفت‌وگو در روابط منطقه‌ای است.



این فعال سیاسی در ادامه سخنان خود بر اهمیت حفظ همبستگی اجتماعی تأکید کرد و گفت: مسئله اصلی در شرایط کنونی اتحاد مردم و قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر است و اختلاف‌نظر میان جریان‌ها و افراد نباید به تضعیف این همبستگی منجر شود.



وی افزود: حتی در میان نیروهای انقلابی نیز دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و ممکن است افراد حاضر در یک جریان درباره مسائل مختلف نظرات متفاوت داشته باشند، اما می‌توان با وجود این اختلافات در حمایت از انقلاب و حفظ مسیر کلی کشور در کنار یکدیگر قرار گرفت.



عبداللهی با تأکید بر اینکه اختلاف نظر امری طبیعی است، گفت: تفاوت دیدگاه‌ها نباید به کنار گذاشتن همبستگی ملی منجر شود و باید محورهای مشترک را حفظ کرد تا جامعه بتواند مسیر خود را با قدرت ادامه دهد.



وی در پایان با اشاره به جایگاه رهبری در تنظیم حرکت کشور اظهار کرد: حفظ انسجام مردم و ادامه مسیر انقلاب اهمیت اساسی دارد و باید با وجود اختلاف‌نظرها، بر محورهای مشترک ایستادگی کرد و این مسیر را ادامه داد.