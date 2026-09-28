https://mehrnews.com/x3dbC4 ۷ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۷ کد مطلب 6961922 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۷ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۷ تجمع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید در موج ۲۱۲ ارومیه - در ابن فیلم تصاویری از اجتماع شبانه مردم سلماس را در موج دویست و دوازدهم شب های مقاومت ملی را می بینید. دریافت 22 MB کد مطلب 6961922 کپی شد مطالب مرتبط ۲۱۲ شب مشق وفاداری در دیار آفتاب؛ طنین تجدید عهد مردم با ولایت ایستادگی مردم آوج در شب ۲۱۲ دویست و دوازدهمین شب حماسه سازی مردم ضیاءآباد ۲۱۲ شب ایستادگی بندرترکمنیها ۲۱۲ شب مشق وفاداری در دیار رامیان امتداد یک عهد؛ روایت ۲۱۲ شب ایستادگی مردم خمین اجتماع پرشور مرزداران بیله سوار در حمایت از زرمندگان اسلام تجمع مردم چرام در دویست و یازدهمین شب خونخواهی قائد شهید امت آیتالله اسلامی:ایستادگی مردم مانع باقیماندن خاک ایران در دست دشمن شد برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس تجمع مردمی
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