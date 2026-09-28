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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۷

تجمع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید در موج ۲۱۲

تجمع شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید در موج ۲۱۲

ارومیه - در ابن فیلم تصاویری از اجتماع شبانه مردم سلماس را در موج دویست و دوازدهم شب های مقاومت ملی را می بینید.

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کد مطلب 6961922

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