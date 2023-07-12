به گزارش خبرگزاری مهر، «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید امروز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «سی ان ان» اعلام کرد: در حالیکه «جو بایدن» رئیس‌ جمهور آمریکا در دیدار با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌ جمهور اوکراین در نشست ناتو در لیتوانی «صادق» خواهد بود، اما پس از ابراز نارضایتی کی یف از وضعیت عضویت این کشور در ناتو، قصد دارد (در دیدار امروز میان بایدن و زلنسکی) «با دقت» به حرف های زلنسکی گوش کند.

مشاور امنیت ملی آمریکا با حضور در برنامه «سی ان ان امروز صبح» به دلایلی اشاره کرد که بر اساس آن ها به اوکراین پیشنهاد عضویت در ناتو در نشست کنونی سران در لیتوانی داده نشده است.

«جیک سالیوان» در این باره گفت که اگر اوکراین اکنون به ناتو بپیوندد، این ائتلاف با روسیه در جنگ وارد می شود.

این مقام آمریکا در این باره ادامه داد: پیام روز گذشته ائتلاف این بود که ما مشتاقانه منتظر آینده ای با اوکراین در ناتو هستیم. ما با اوکراین در مسیر ناتو کار خواهیم کرد.

وی در ادامه افزود: اما ما حاضر نیستیم اوکراین را امروز دعوت کنیم. زلنسکی آشکارا دیدگاه متفاوتی در این خصوص داشت. اما بایدن امروز با او صریح خواهد بود و استدلال و افکار خود را بیان خواهد کرد و سپس با دقت به آنچه زلنسکی می گوید گوش خواهد داد.

«سالیوان» با اشاره به برخی اصلاحات خاصی که اوکراین باید انجام دهد گفت که اکنون توپ در زمین اوکراین است، اما خاطر نشان کرد که ناتو و اوکراین «بر حرکت سریع در زمینه‌ های خاص برای بهبود وضعیت تمرکز خواهند داشت تا مقاومت دموکراسی در اوکراین را بهبود بخشند».

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره جدول زمانی پایان جنگ اوکراین نیز گفت که تمایل اوکراین برای عضویت در ناتو «در سریع ترین زمان ممکن» را درک می کند.

«جیک سالیوان» اضافه کرد: ناتو همزمان با همکاری نزدیک با اوکراین باید بتواند انعطاف‌ پذیری خود را حفظ کند تا در خصوص زمان پذیرش اوکراین در ناتو تصمیم گیری کند.