به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی به مناسبت روز عفاف و حجاب نوشت:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

بیست‌ویکم تیرماه روز عفاف و حجاب و روز پاسداشت یکی از مهم‌ترین ارزش‌های اسلامی و ایرانی است. این میراث ملی و واجب شرعی، حاصل مجاهدت مردان و زنانی است که در طول قرن‌ها برای ارج‌نهادن به جایگاه خانواده و پاسداشت حیا و عفاف زنان و مردان ایرانی جانفشانی کرده‌اند. در وصیت‌نامۀ شهدا، که نماد ایثار در راه دفاع از ارزش‌های دینی و احیای امر الهی‌اند، اهمیت و ارزشمندی حفظ حجاب به‌عنوان یک ضرورت شرعی و یک الزام برای صیانت از ارزش‌های اجتماعی به‌کرات توصیه شده است؛ آنان که در راه دفاع از مرزهای جغرافیایی این آب و خاک جان فدا کردند، به همان اندازه بر دفاع از مرزهای فرهنگی نیز تأکید داشتند. آن زمان که دژخیمان، و در رأس آن‌ها رضاخان جبار، تلاش کردند تا ریشۀ عفاف و حجاب را در این کشور بخشکانند، چنان از مردان و زنان باحیای ایرانی سیلی خوردند که تاریخ، بی‌آبرویی و زبونی‌شان را تا ابد در دل خواهد داشت.

امروز هم که دشمنان این ملت عفاف و حجاب زن ایرانی و زنان مسلمان و آزاده را هدف قرار داده‌اند، ما نیز وظیفه‌ای بیش از گذشته در راستای پاس‌داشت این واجب قطعی شرعی بر عهده داریم. وجوب شرعی حجاب قطعی است و براساس تأکید رهبر معظم انقلاب هیچ‌گونه خدشه و شبهه‌ای در این امر وارد نیست در عین حال همه باید آگاه باشیم که دشمنان ایران و اسلام برای این موضوع برنامه دارند و در کمین‌اند تا این مسئله را دستمایۀ دوقطبی‌ساختن جامعه کنند و ولاءِ اجتماعی را هدف قرار دهند.

در راستای اقامۀ این واجب شرعی، علاوه‌بر وظیفه‌ای که هر فرد مسلمان در مقام امر به معروف و نهی از منکر زبانی بر عهده دارد، در حکومت دینی نیز که با رأی و مجاهدت مردم برپا شده است، دستگاه‌های حاکمیتی هم وظایف متعددی بر عهده دارند که متأسفانه بسیاری از دستگاه‌های مسئول به وظایف فعلی قانونی خود به‌نحو رضایت‌بخش عمل نمی‌کنند. بیش از همه، دستگاه‌های فرهنگی از آموزش و پرورش و وزارت علوم گرفته تا حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی باید پاسخگوی برخی ناهنجاری‌های امروز باشند و از این پس نیز بار اصلی رسیدن به وضع مطلوب بر عهده نهادهایی است که باید به صورت ایجابی، فرهنگ حجاب و عفاف را در باورذهنی و سبک زندگی جوان و نوجوان مسلمان ایرانی نهادینه کنند. در کنار توجه به فرهنگ سازی به‌عنوان راهبرد اصلی، ضرورت برخوردهای سلبی با بی‌حجابان و هنجارشکنان و مروجین ولنگاری نیز برکسی پوشیده نیست. در این راستا ابتدا تأکید می‌کنم همانطور که رئیس محترم قوه قضائیه و رئیس محترم جمهور تذکر دادند، ضابطان برای برخوردهای بازدارنده کمبود قانون ندارند و باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

همچنین تصریح می‌کنم مجلس یازدهم فرآیند بررسی سریع و دقیق لایحه قوه قضائیه و دولت را با رفع اشکالاتی که بر اساس مطالبات کارشناسان و مردم مطرح شده است، در دستور کار قرار داده است. تعبیه سامانه جمع‌سپاری و گرفتن آرای دغدغه‌مندان و همچنین برگزاری جلسه با نظریه‌پردازان حوزه عفاف و حجاب و استفاده از ظرفیت متخصصان در این راستا و گفت‌وگو با مردم در فضای عمومی بخشی از اقدامات ویژه‌ای بود که اینجانب به‌عنوان رئیس مجلس یازدهم انجام داده ام تا از تأمین نظرات عموم دغدغه‌مندان و مؤمنان و رسیدن به برآیند معقولی از این آرا بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب اطمینان حاصل شود و برای رفع هرگونه نگرانی از تأخیر بی دلیل در تصویب قانون به مردم عزیز عرض می‌کنم که کمیسیون تخصصی مجلس مراحل نهایی بررسی و تصویب لایحه اصلاح شده را می‌گذراند و ان‌شاءالله در زمانی نزدیک شاهد بررسی آن در صحن علنی مجلس خواهیم بود.

امیدوارم مجلس یازدهم که بارها از سوی رهبر حکیم انقلاب مدال افتخار مجلس انقلابی را دریافت کرده است، بتواند در این آزمون خطیر دفاع از واجب شرعی حجاب نیز مبتنی بر عقلانیت انقلابی به وظیفۀ دینی، ملی و انقلابی خود عمل کرده و رضای خداوند متعال را جلب کند. إن‌شاءالله در مقابل امام زمان (عج)، رهبر معظم انقلاب، روح بلند شهدا و خانواده‌های ایشان، مراجع عظام تقلید و عموم مردم شریف و مؤمن ایران روسفید و سربلند باشیم.

و من الله التوفیق،

محمدباقر قالیباف»