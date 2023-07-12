فرماندار رامیان عزل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی دستور علی محمد زنگنه استاندار گلستان، احمد محل مانی فرماندار رامیان عزل و سید علی مهاجر معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری به عنوان سرپرست فرمانداری رامیان معرفی شد.

در پایگاه استانداری گلستان آمده است: استاندار گلستان به علت ناهماهنگی در پیشبرد اهداف دولت، عدم توفیق در مدیریت، عدم توانمندی در حل مشکلات شهرستان و ضعف در شاخص‌های ۱۶ گانه ارزیابی عملکرد، احمد محل مانی فرماندار شهرستان رامیان را برکنار کرد.

شهرستان رامیان در قسمت جنوبی استان گلستان از شمال به شهرستان گنبد، از جنوب به استان سمنان، از شرق به شهرستان آزادشهر، و از غرب به شهرستان علی آباد کتول محدود می‌شود.