عرضه بخشی ازسهام بورسی متهم پرونده صندوق سپرده گذاری بهمئی

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملک حسینی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: آخرین اقدام دستگاه قضائی در خصوص پرونده صندوق سپرده گذاری بهمئی، پیگیری به منظور عرضهی سهام صندوق سپرده گذاری بهمئی در شرکت فرا بورس ایران بود.
وی بیان داشت: در صورت وجود مشتری و فروش سهام و واریز مبلغ ریالی آن، این مبلغ به نسبت درصد مساوی، بین مالباختگان تقسیم خواهد شد.
ملک حسینی افزود: مردم و مالباختگان این صندوق، آخرین اخبار مربوط به این پرونده را فقط از طریق اخبار و اطلاع رسانی رسمی دادگستری استان پیگیری کنند و به شایعات و خبرهای نامعتبر توجه نکنند.
وی تصریح کرد: همه مردم میتوانند با توجه به شرایط مندرج در متن آگهی در این فروش شرکت کنند و با توجه به آگهی شرکت فرا بورس ایران، این سهام یازدهم مرداد عرضه خواهد شد.
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