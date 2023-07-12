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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۰۹

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

عرضه بخشی ازسهام بورسی متهم پرونده صندوق سپرده گذاری بهمئی

عرضه بخشی ازسهام بورسی متهم پرونده صندوق سپرده گذاری بهمئی

یاسوج- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: بخشی از سهام بورسی که از متهم پرونده صندوق سپرده گذاری بهمئی توقیف شده بود، پس‌ از کارشناسی برای فروش عمده و یک جا عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملک حسینی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: آخرین اقدام دستگاه قضائی در خصوص پرونده صندوق سپرده گذاری بهمئی، پیگیری به منظور عرضه‌ی سهام صندوق سپرده گذاری بهمئی در شرکت فرا بورس ایران بود.

وی بیان داشت: در صورت وجود مشتری و فروش سهام و واریز مبلغ ریالی آن، این مبلغ به نسبت درصد مساوی، بین مالباختگان تقسیم خواهد شد.

ملک حسینی افزود: مردم و مالباختگان این صندوق، آخرین اخبار مربوط به این پرونده را فقط از طریق اخبار و اطلاع رسانی رسمی دادگستری استان پیگیری کنند و به شایعات و خبرهای نامعتبر توجه نکنند.

وی تصریح کرد: همه مردم می‌توانند با توجه به شرایط مندرج در متن آگهی در این فروش شرکت کنند و با توجه به آگهی شرکت فرا بورس ایران، این سهام یازدهم مرداد عرضه خواهد شد.

کد مطلب 5835026

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