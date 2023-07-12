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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۴۱

رئیس پلیس آگاهی البرز خبر داد؛

کشف نوشیدنی‌های انرژی‌زای قاچاق در البرز

کشف نوشیدنی‌های انرژی‌زای قاچاق در البرز

کرج- رئیس پلیس آگاهی استان البرز از کشف محموله نوشیدنی انرژی‌زای قاچاق در محور قزوین - کرج خبر داد.

سرهنگ حکمت‌الله شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا، مأموران پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ در حین گشت زنی در محور قزوین - کرج به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو تعداد ۱۸۹۶ قوطی نوشیدنی انرژی‌زای خارجی قاچاق کشف و یک نفر نیز در این خصوص دستگیر شد.

سرهنگ شجاعی با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش تقریبی کالای مکشوفه ۳ میلیارد ریال برآورده شده است اظهار داشت: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5835032

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