به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی عصر چهارشنبه در نشست بررسی مخاطرات زمین شناسی گیلان اظهار کرد: مقوله زمین شناسی در گیلان و کشور در اولویت دولت سیزدهم قرار دارد.

وی با انتقاد از عدم شکوفایی اقتصاد دریا در گیلان افزود: توسعه بنادر در گیلان نیازمند فعال سازی پروسه زمین شناسی به صورت علنی است.

استاندار گیلان با اشاره به وجود ۴ بندر استان بیان کرد: ۳ بندر تجاری و اقتصادی بوده و یک بندر در حوزه گردشگری فعال است.

عباسی با اشاره به وجود منابع عظیم نفت و گاز در سواحل گیلان اضافه کرد: برای اکتشاف نفت و گاز قدم‌های خوبی برداشته شده اما در استخراج آن هنوز کاری انجام نشده است.

وی با تاکید بر لزوم کاهش مخاطرات طبیعی در گیلان افزود: مخاطرات طبیعی از قبیل سیل و زلزله در گیلان وجود دارد و برای کاهش این مخاطرات باید اقدام علمی و کارشناسانه صورت گیرد.

استاندار گیلان با بیان ۱۲ روستای استان درگیر خطرات رانش هستند، گفت: اهالی برخی روستاهای به دلیل رانش، ناچار با تغییر مکان شدند.

عباسی با بیان اینکه گیلان روی گسل قرار گرفته است، اضافه کرد: وقوع زلزله و پس لرزه‌های گاه بی گاه در گیلان نشان دهنده قرارگیری این استان روی گسل است و باید برای آن چاره اندیشی کرد.

وی با اشاره به وجود ۹ هزار هکتار آب بندان و ذخایر آبی در گیلان افزود: پایداری و حفظ منابع آبی در استان نیازمند تلاش جهادی و کار علمی و کارشناسانه است.

استاندار گیلان از راه اندازی دهکده کشاورزی نوین گلخانه‌ای در استان خبر داد و بیان کرد: ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کشاورزی گیلان در بخش‌های مختلف منحصر به فرد است.

عباسی، چشم انداز توسعه‌ای گیلان را روشن و امیدبخش برشمرد و اضافه کرد: وجود ظرفیت‌های ریلی، دریایی، زمین و هوایی برای رونق تجاری و اقتصادی گیلان حائز اهمیت است.