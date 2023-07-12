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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۰۱

مدیرکل راهداری البرز:

ترافیک در آزادراه تهران-کرج سنگین است/بارش باران در جاده چالوس

ترافیک در آزادراه تهران-کرج سنگین است/بارش باران در جاده چالوس

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه تهران - کرج حدفاصل گرمدره تا پل فردیس و محدوده مهرویلا سنگین است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و در مسیر رفت و برگشت محدوده‌های هزارچم و میانک سنگین بوده و دارای بارش پراکنده باران و مه گرفتگی در ارتفاعات است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج حدفاصل گرمدره تا پل فردیس و محدوده مهرویلا بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج محدوده‌های مهرشهر و پل فردیس نیمه‌سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: دیگر محورهای استان فاقد مداخلات جوی هستند.

کد مطلب 5835051

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