تجهیزات پزشکی در کشور صاحب آمارنامه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر محمدی، در سی و سومین اجلاس مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی با اشاره به وضعیت تجهیزات و ملزومات پزشکی، اظهار کرد: سال گذشته تکالیف قانونی در بودجه برای وزارت بهداشت مشخص شده بود که بر اساس آن باید ارز ترجیحی اقلام سلامت محور حذف میشد.
وی افزود: اصلاح سیاستهای ارزی در تیر ماه سال گذشته از داروهای تولید داخل شروع و در مرحله دوم در مورد داروهای وارداتی نیز اجرا شد، با توجه به اینکه عرضه دارو از طریق داروخانهها کنترل میشد، نظارت را نسبت به تجهیزات پزشکی راحتتر میکرد، اما در حوزه تجهیزات پزشکی برای حذف ارز ترجیحی با چالشهایی مواجه بودیم.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در مورد برخی از اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکی همچون دیالیز، گاز هلیوم و برخی از پروتزها اجرایی شد، تصریح کرد: یکی از مشکلات حوزه دارو، تأمین نقدینگی برای شرکتها بود، در مورد تجهیزات پزشکی چون نمیخواستیم این مشکل ایجاد شود، با شیب ملایمتری شروع کردیم.
وی ادامه داد: قیمت تمام شده اقلام تجهیزات پزشکی با توجه به تفاوت نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با ۲۸۵۰۰ تومانی زیر ۸ درصد است. این تفاوت قیمت امکان نشت به بازار آزاد و یا قاچاق معکوس را افزایش میدهد بنابراین در مورد اصلاح سیاستهای ارزی حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز ملزم و مصمم هستیم.
محمدی با تاکید بر اینکه عمده مشکلات اساسی پس از اجرای اصلاح سیاستهای ارزی حوزه سلامت مربوط به انتقال ارز به طرفهای خارجی است، عنوان کرد: در واقع تحریمها پروسه تأمین دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی را با مشکلاتی مواجه کرده و در ظاهر از عدم تحریم محصولات سلامت محور سخن میگویند در حالی که این چنین نیست اما تمام تلاش ما و همکاران ما، تأمین دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی برای مردم به میزان کافی است.
رئیس سازمان غذا و دارو از حل برخی از مهمترین مشکلات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در هفتههای اخیر خبر داد و گفت: از ابتدای امسال، ۶۰ میلیون دلار برای کل حوزه سلامت تخصیص یافته بود اما در سه هفته گذشته از ۴۰۰ میلیون دلار عبور کرده و شاهد رفع برخی موانع تأمین اقلام سلامت محور هستیم.
وی خاطرنشان کرد: عدم اصلاح حقوق گمرکی تجهیزات و ملزومات پزشکی از مشکلات حوزه سلامت بود که پس از اصلاح سیاستهای ارزی و حذف ارز ترجیحی برای وارد کنندگان ۷ برابر افزایش یافت و تأمین آن برای شرکتها بسیار سخت بود، با وجود پیگیریهای صورت گرفته، متأسفانه معافیت تجهیزات پزشکی از کاهش حقوق گمرکی در لایحه بودجه لحاظ نشد و تنها راه اصلاح آن مصوبه سران قوا بود که خوشبختانه به تازگی ابلاغ شده تا حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی نیز به یک درصد تقلیل پیدا کند.
به گفته معاون وزیر بهداشت، بسیاری از اقلامی که در گمرک وجود داشت، یا ترخیص شده و یا در حال ترخیص و مراحل قانونی آن در حال انجام است تا در اختیار بیماران و مراکز درمانی قرار گیرد.
وی با اشاره به راهاندازی سامانههای متعدد برای نظارت و شفافیت در حوزه سازمان غذا و دارو، اظهار کرد: داشبوردهای مدیریت و سامانههای نظارتی، رتبهبندی شرکتها، میزان مصرف، موجودی شرکتها در راستای شفافیت و تسریع تأمین در دسترس است.
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه تجهیزات پزشکی در حوزه سلامت از یارانه و ارز ترجیحی بهره میگیرند، تاکید کرد: قیمت تجهیزات پزشکی باید در بیمارستانها و سطح عرضه بر مبنای قیمتگذاری بارگذاری شده در سایت سازمان غذا و دارو باشد.
محمدی، کنترل اصالت محصولات سلامت محور را از مهمترین مؤلفههای شفافیت مد نظر مسئولان و دستگاههای نظارتی بالادستی دانست و بر ضرورت کامل شدن این زنجیره در مورد تمامی اقلام سلامت محور تاکید کرد.
آمارنامه تجهیزات پزشکی و کتابچه اولویتهای رشد تولید تجهیزات با حضور رئیس سازمان غذا و دارو، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر شورای گسترش دانشگاههای علومپزشکی در کنگره سلامت هوشمند ایران رونمایی شد.
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