  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۲۰

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دشتستان:

نقش آفرینی اصناف دشتستان در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ضروری است

نقش آفرینی اصناف دشتستان در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ضروری است

بوشهر- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان گفت: ضرورت نقش اصناف و بازاریان مبنی بر مشارکت در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان یک امر مهم باید بیشترمورد توجه قرارگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کشتکار بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی به مناسبت هفته عفاف و حجاب اسلامی افزود: یکی از مهمترین موانع دشمنان برای تضعیف اسلام مسئله حجاب و عفاف بوده است که امروزه با استمرار برگزاری این نوع نمایشگاه‌ها به منظور ترویج فرهنگ اسلامی می‌توان دشمنان را شکست داد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان با اشاره به گرامیداشت ۲۱ تیرماه روز عفاف و حجاب بیان داشت: موضوع عفاف و حجاب به عنوان یک نماد دینی و فرهنگی ایرانی است که باید اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی شهرستان با یک برنامه ریزی منظم و اصولی آن را در واحدهای صنفی به طور کامل اجرایی کنند.

. گفتنی است این نمایشگاه به مناسبت هفته عفاف و حجاب تا ۲۴ تیرماه هرروز از ساعت ۱۷ الی ۲۱ در فرهنگسرای ارشاد واقع در خیابان شهید چمران برازجان جهت حضور علاقه‌مندان دایر است.

کد مطلب 5835062

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها