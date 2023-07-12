نقش آفرینی اصناف دشتستان در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کشتکار بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی به مناسبت هفته عفاف و حجاب اسلامی افزود: یکی از مهمترین موانع دشمنان برای تضعیف اسلام مسئله حجاب و عفاف بوده است که امروزه با استمرار برگزاری این نوع نمایشگاه‌ها به منظور ترویج فرهنگ اسلامی می‌توان دشمنان را شکست داد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان با اشاره به گرامیداشت ۲۱ تیرماه روز عفاف و حجاب بیان داشت: موضوع عفاف و حجاب به عنوان یک نماد دینی و فرهنگی ایرانی است که باید اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی شهرستان با یک برنامه ریزی منظم و اصولی آن را در واحدهای صنفی به طور کامل اجرایی کنند.

. گفتنی است این نمایشگاه به مناسبت هفته عفاف و حجاب تا ۲۴ تیرماه هرروز از ساعت ۱۷ الی ۲۱ در فرهنگسرای ارشاد واقع در خیابان شهید چمران برازجان جهت حضور علاقه‌مندان دایر است.