نقش آفرینی اصناف دشتستان در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کشتکار بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی به مناسبت هفته عفاف و حجاب اسلامی افزود: یکی از مهمترین موانع دشمنان برای تضعیف اسلام مسئله حجاب و عفاف بوده است که امروزه با استمرار برگزاری این نوع نمایشگاهها به منظور ترویج فرهنگ اسلامی میتوان دشمنان را شکست داد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان با اشاره به گرامیداشت ۲۱ تیرماه روز عفاف و حجاب بیان داشت: موضوع عفاف و حجاب به عنوان یک نماد دینی و فرهنگی ایرانی است که باید اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی شهرستان با یک برنامه ریزی منظم و اصولی آن را در واحدهای صنفی به طور کامل اجرایی کنند.
. گفتنی است این نمایشگاه به مناسبت هفته عفاف و حجاب تا ۲۴ تیرماه هرروز از ساعت ۱۷ الی ۲۱ در فرهنگسرای ارشاد واقع در خیابان شهید چمران برازجان جهت حضور علاقهمندان دایر است.
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