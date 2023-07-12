به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شیوخ و اهالی قبایل و عشایر استان دیرالزور واقع در شرق سوریه، با برگزاری تجمعی اعتراضی ضمن حمایت از یکپارچگی سوریه، اعلام کردند که با تمام وجود خود در برابر اشغالگران آمریکایی و شبه‌نظامیان وابسته به آن خواهند ایستاد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع که در منطقه صالحیه واقع در حومه شمال شرق دیرالزور برگزار شد، بنرهایی با مضامینی ضد ارتش اشغالگر آمریکا و شبه‌نظامیان وابسته به آن، در دست داشتند.

معترضان سوری، تداوم چپاول نفت و منابع طبیعی و کشاورزی سوریه از سوی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و صدور آن به بازارهای سیاه خارج از سوریه را محکوم کردند.

پیش از این تعدادی از عناصر مسلح نیروهای قسد اعلام کرده بودند که این نیروها برای حمله به هفت روستای دیرالزور که کنترل آن‌ها در دست دولت سوریه است، آماده شده‌اند.

دولت سوریه بارها اعلام کرده که مخالف استقرار اشغالگران آمریکایی در خاک این کشور است و این نیروها باید سوریه را ترک کنند.