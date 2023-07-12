عامل انتشار اخبار کذب در فضای مجازی فاروج دستگیر شد

سرهنگ یوسف شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارشناسان پلیس فتا فاروج فردی را که با انتشار اخبار کذب در یکی از شبکههای اجتماعی، قصد تشویش اذهان عمومی را داشت شناسایی نموده و در صدد دستگیری او برآمدند.
رئیس پلیس فتا خراسان شمالی با اشاره به اینکه با تلاش کارشناسان پلیس فتا، فرد موردنظر در یک عملیات غافلگیرانه با همکاری پلیس اطلاعات شهرستان، دستگیر شد، افزود: متهم که در ابتدا قصد گمراه کردن کارشناسان را داشت، از اینکه این اخبار در صفحهای که با مدیریت او بوده درج شده کاملاً اظهار بیاطلاعی مینمود.
این مقام انتظامی بیان داشت: متهم با رؤیت ادله پلیس لب به اعتراف گشود و به بزه ارتکابی خود معترف شده و علت آن را فریبخوردن از اخبار منتشر شده توسط رسانههای خارج از کشور دانست و اظهار ندامت نمود که پس از پایان تحقیقات به مرجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ شاکری به کاربران فضای مجازی توصیه کرد: کاربران بدون داشتن سواد رسانهای در فضای مجازی، فریب اخبار و محتواهای جعلی را میخورند و ممکن است نقش مؤثری در تغییر مسیر زندگی آنها داشته باشد؛ لذا کاربران میبایست اخبار را از رسانههای معتبر و ملی دنبال کنند تا دچار اینگونه مشکلات نشوند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک حتماً مراتب را با شماره ۰۹۶۳۸۰ در میان بگذارند.
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