ورود رونالدو به عربستان فوتبالی نبود/ یک ایجنت ۴۴ بازیکن داشت!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال عصر امروز چهارشنبه در حاشیه برگزاری مجمع سالیانه هیأت فوتبال استان همدان که با حضور طهمورث حیدری، عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیته امور استان‌های فدراسیون و سایر مسئولان هیأت فوتبال و اداره کل ورزش و جوانان استان همدان برگزار شد، گفت: استان همدان در بخش داوری از سالیان گذشته وضعیت بسیار خوبی دارد. برادران حیدری و خانم سیفی نیز این روزها عملکرد بسیار خوبی در داوری کشور دارند.

وی افزود: به اعتقاد من تمامِ ناتمام همدان با یک تیم لیگ برتری تمام می‌شود، این استان مدتی تیم لیگ برتری داشته و حیف است که همدان و پاس در لیگ برتر حضور نداشته باشند. البته خرید امتیاز مورد پسند ما نیست و زیبنده فوتبال همدان هم نیست. در چنین وضعیتی، تیم بعد از مدتی سقوط می‌کند چون قدم به قدم بالا نیامده و عقبه ندارد.

مهدی تاج در رابطه با حق پخش تلویزیونی اظهار داشت: طرح خوبی برای دریافت حق پخش تلویزیونی برای فوتبال به مسئولان ارائه کرده‌ایم و مباحثی که وجود دارد می‌تواند در زمینه حق پخش به فوتبال همدان کمک کند. در بحث صدور مجوز حرفه‌ای همه ما دیدیم که باشگاه‌های فوتبال کشور زیان‌ده هستند. همه فوتبال آسیا که عربستان نیست، ورود رونالدو به عربستان مساله فوتبالی نبود بلکه سیاسی بود. عربستان به دنبال قطب گردشگری شدن است و بحثشان صرفا رشد فوتبال نیست و رشد تمام حوزه‌ها است.

وی ادامه داد: اگر پولی باشد هزینه می‌کنیم اما فوتبال فقط هزینه کردن نیست و باید باشگاه‌هایمان را از زیان‌ده بودن خارج کنیم و حق پخش تلویزیونی، اسپانسر روی پیراهن، درآمد دورزمین، درآمد روز مسابقه و ترانسفر بازیکن از اصلی‌ترین حقوق باشگاه‌های فوتبال است که مهمترین آن حق پخش است و اگر درآمدزا نباشیم دچار مشکل می‌شویم. بسیاری از استان‌های ما که کارخانه بزرگ ندارند، تیم‌داری نیز ندارند و اگر به لیگ برتر هم بیایند بعد از یک سال با انبوهی از بدهی کم می‌آورند و سقوط می‌کنند.

وی در بخش دیگری تصریح کرد: یک ایجنت ۴۴ بازیکن زیر نظر داشته و این موضوع زمینه فساد را فراهم می‌کند، بخشنامه کردیم و محدودیت گذاشتیم که یک ایجنت بیشتر از پنج بازیکن در اختیار نداشته باشد.

گفتنی است در پایان مجمع بلافاصله مراسم تجلیل و تقدیر از اهالی فوتبال و اقشار مختلف با حضور مسئولان استانی و ورزشی برگزار شد.