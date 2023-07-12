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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۳۵

مدیرکل فرهنگ و ارشاد البرز:

اقتصاد فرهنگی در حوزه مد و لباس اجرا می‌شود

اقتصاد فرهنگی در حوزه مد و لباس اجرا می‌شود

کرج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز با اشاره به تشکیل کارگروه ساماندهی مد و لباس در استان گفت: استعدادیابی و تمرکز بر اقتصاد فرهنگی زیربنای توسعه فعالیت‌ها در کارگروه مد و لباس خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعیدجابری انصاری شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی  اظهار کرد: تنوع فرهنگ ایرانی اسلامی، تار و پود بنیادین مد و لباس ما است و طرح‌ها و نقوش هنری بیشماری از هنرهای دستی اقوام مختلف برای احیا فرهنگ ایرانی اسلامی احصا شده است و منزلت اسلامی و فرهنگ اصیل ایرانی باید در فعالیت‌های این حوزه مورد توجه باشد.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های اسداللهی، معاون اقتصادی استاندار البرز در حمایت و احیا طرح‌های مرتبط با اقتصاد فرهنگی افزود: نگاه ما این است که پس از شناسایی استعدادهای طراحان حوزه مد و لباس زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی آنها را با رویکرد و بن پایه‌ی فرهنگ در اجرای طرح‌های اصیل ایرانی - اسلامی فراهم نمائیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز افزود: در این راستا طی فراخوان ملی که اخیراً از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز صادر شد بیش از ۲۰۰ طرح لباس برگرفته از صنایع دستی و هنرهای دستی اقوام از سراسر ایران احصا شد.

وی ضمن قدردانی از صدا و سیمای مرکز البرز در پیگیری موضوعات مرتبط با کارگروه ساماندهی مد و لباس گفت: در این یک سال و اندی اخیر شناسایی ظرفیت‌های طراحان حوزه مد و لباس را در دستور کار داشته ایم اما برای ادامه کار صنعت، معدن و تجارت باید از طراحان حوزه مد و لباس اسلامی در جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی این قشر همکاری و مشارکت نماید.

کد مطلب 5835172

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