تخریب و مصادره ۳۸ ساختمان متعلق به فلسطینیان تنها طی ۲ هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، دفتر هماهنگی امور انساندوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در گزارشی از تخریب و مصادره ۳۸ ساختمان متعلق به فلسطینیان در قدس و کرانه باختری، تنها طی دوهفته، خبر داده است. از مجموع این ۳۸ ساختمان مصادره و ویرانشده، ۱۴ ساختمان، کاربری مسکونی داشتهاند.
طبق این گزارش که رخدادهای بازه زمانی ۱۳ ژوئن تا ۴ جولای را مورد بررسی قرار داده است، اشغالگران صهیونیست، این ساختمانها را به بهانه نداشتن جواز ساخت، تخریب و مصادره نمودهاند و در نتیجه این اقدامات، ۴۸ فلسطینی از جمله ۲۲ کودک، آواره و ۸ هزار فلسطینی نیز در امرار معاش خود دچار زیان شدهاند.
بر اساس گزارش اوچا، از ابتدای سال میلادی جاری، ۱۴ منزل مسکونی و یک ساختمان امور کشاورزی متعلق به فلسطینیان در راستای اعمال مجازات فلسطینیان از سوی رژیم صهیونیستی تخریب شده است. این آمار در دوره مشابه در سال ۲۰۲۲، ۱۴ منزل مسکونی و در دوره مشابه در سال ۲۰۲۱، ۳ منزل مسکونی متعلق به فلسطینیان را شامل میشده است.
همچنین اوچا اعلام کرد که در این بازه زمانی، دستکم ۱۳۱۰ فلسطینی، از جمله ۱۰۳ کودک، در مناطق مختلف کرانه باختری مجروح شدهاند که ۱۰۵ مورد از این مصدومیتها ناشی از اصابت گلوله بوده است.
بر اساس این گزارش شهرکنشینان صهیونیست در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۴ ژوئن گذشته، ۴۶ بار به فلسطینیان یورش بردهاند و طی این یورشها ضمن آسیبرساندن به داراییهای فلسطینیان، ۱۹ فلسطینی را نیز مجروح نمودهاند.
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