به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، پنج گروه فلسطینی امروز چهارشنبه نشستی را به منظور بحث و بررسی آخرین تحولات فلسطین به ویژه حملات جنایتکارانه اخیر دشمن صهیونیستی به کرانه باختری از جمله جنین برگزار کردند.

شرکت کنندگان در این نشست تاکید کردند که رژیم صهیونیستی استراتژی جدیدی را در پیش گرفته و به دنبال یکسره کردن نبرد با ملت فلسطین به نفع خود از طریق توسل به زور و قدرت و الحاق اراضی فلسطینی از جمله در قدس اشغالی به منظور تحقق رؤیای تشکیل «اسرائیل بزرگ» است.

این گروه‌ها همچنین بیان کردند که دشمن صهیونیستی در جنگ خود علیه ملت فلسطین دست به جنایات مختلف اعم از قتل، کشتار، بازداشت، تخریب، کوچاندن، نابودی نهادهای اقتصادی، مصادره اراضی، توسعه شهرک‌سازی و افزایش جمعیت یهودیان در کرانه باختری و نابودی هرگونه پایه و اساس پروژه ملی فلسطین می‌زند.

آن‌ها عنوان کردند که حمله اخیر به جنین مرحله‌ای از مراحل جنگ دشمن صهیونیستی علیه ملت فلسطین با هدف یکسره کردن نبرد به نفع خود است و این یعنی اینکه مسئله فلسطین وارد مرحله تازه‌ای شده که مستلزم اتخاذ یک استراتژی مبارزاتی واضح و مشخص است.

گروه‌های فلسطینی خواستار در پیش گرفتن استراتژی مقاومت فراگیر از جمله مقاومت مسلحانه و فراهم کردن تمامی مؤلفه‌های سیاسی، مادی، معنوی، اجتماعی و فرهنگی برای ثبات و پایداری ملت فلسطین شدند.

آن‌ها از تشکیلات خودگردان نیز خواستند به وظیفه ملی خود عمل کرده و در تلاش برای بازسازی ویرانی‌های حاصل از حمله جنایتکارانه دشمن صهیونیستی به جنین و حمایت از خانواده‌های شهدا و مجروحان باشد و به تمامی شیوه‌های همکاری امنیتی با دشمن صهیونیستی پایان دهد و بازداشت شدگان سیاسی را هم آزاد کند و برای همیشه به این سیاست غیرملی پایان دهد.

امروز همچنین، دفتر هماهنگی امور انسان‌دوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در گزارشی از تخریب و مصادره ۳۸ ساختمان متعلق به فلسطینیان در قدس و کرانه باختری، تنها طی دوهفته، خبر داد و اعلام کرد که از مجموع این ۳۸ ساختمان مصادره و ویران‌شده، ۱۴ ساختمان، کاربری مسکونی داشته‌اند.

طبق این گزارش که رخ‌دادهای بازه زمانی ۱۳ ژوئن تا ۴ جولای را مورد بررسی قرار داده است، اشغالگران صهیونیست، این ساختمان‌ها را به بهانه نداشتن جواز ساخت، تخریب و مصادره نموده‌اند و در نتیجه این اقدامات، ۴۸ فلسطینی از جمله ۲۲ کودک، آواره و ۸ هزار فلسطینی نیز در امرار معاش خود دچار زیان شده‌اند.

بر اساس گزارش اوچا، از ابتدای سال میلادی جاری، ۱۴ منزل مسکونی و یک ساختمان امور کشاورزی متعلق به فلسطینیان در راستای اعمال مجازات فلسطینیان از سوی رژیم صهیونیستی تخریب شده است. این آمار در دوره مشابه در سال ۲۰۲۲، ۱۴ منزل مسکونی و در دوره مشابه در سال ۲۰۲۱، ۳ منزل مسکونی متعلق به فلسطینیان را شامل می‌شده است.

همچنین اوچا اعلام کرد که در این بازه زمانی، دست‌کم ۱۳۱۰ فلسطینی، از جمله ۱۰۳ کودک، در مناطق مختلف کرانه باختری مجروح شده‌اند که ۱۰۵ مورد از این مصدومیت‌ها ناشی از اصابت گلوله بوده است.

بر اساس این گزارش شهرک‌نشینان صهیونیست در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۴ ژوئن گذشته، ۴۶ بار به فلسطینیان یورش برده‌اند و طی این یورش‌ها ضمن آسیب‌رساندن به دارایی‌های فلسطینیان، ۱۹ فلسطینی را نیز مجروح نموده‌اند.