به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، اسحاق بریک، ژنرال نیروهای دخیره ارتش رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه ۷ تلویزیون رژیم صهیونیستی از بحران احتمالی این رژیم در نبردهای پیش‌رو میان تل آویو و مقاومت فلسطین سخن گفت.

بریک با تأکید بر عمق بحران و گستردگی درگیری‌ها اعلام کرد: هر جنگ چند جانبه‌ای که در آینده به وقوع بپیوندد، باعث ایجاد آشوب گسترده در داخل اسرائیل خواهد شد؛ چراکه ارتش و دستگاه‌های امنیتی برای رویارویی با سناریوهایی که شامل تهدید از جانب جبهه داخلی شوند، آمادگی ندارند.

این ژنرال نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به آشوب‌های ناشی از نبرد چندجانبه ادامه داد: آشوبی گسترده‌تر از رخ‌دادهای زمان جنگ با غزه در ماه مه سال ۲۰۲۱ موسوم به جنگ «نگهبان دیوار» که در شهرهایی با ساکنان فلسطینی و اسرائیلی اتفاق افتاد، تل آویو را فراخواهدگرفت.

وی با اشاره به قدرت موشکی مقاومت افزود: جنگ چندجانبه پیش‌رو، جنگی فراگیر خواهد بود و روزانه ۳۵۰۰ موشک به سمت ما شلیک خواهد شد.

این مقام صهیونیست ادامه داد: فلسطینیان ساکن اسرائیل، ۴۰۰ هزار قبضه سلاح در اختیار دارند و مخفی‌گاه‌هایی را برای مهمات ربوده‌شده از ارتش اسرائیل در اختیار دارند. این فلسطینیان وارد شهرهایی مانند الناصره، حیفا، عکاف، اللد و دیگر شهرها خواهند شد و به روی هرکس که در مقابل آنان قرار گیرد، آتش خواهند گشود.