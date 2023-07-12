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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۲۲:۰۷

معاون استاندار مازندران اعلام کرد؛

پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۱۲۷ هزار میلیارد تومانی در مازندران

پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۱۲۷ هزار میلیارد تومانی در مازندران

ساری- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران گفت: امسال طبق برآورد باید ۱۲۷ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور شامگاه چهارشنبه در حاشیه ستاد عالی رشد استان با اشاره به برپایی ستاد عالی رشد استان مازندران به ریاست استاندار مازندران اظهار داشت: یکی از شاخص‌های مهم در حوزه اقتصادی ایجاد و ارتقای رشد اقتصادی است.

وی با بیان این که میزان رشد اقتصادی استان در سال گذشته ۴.۱۱ درصد مثبت شد، افزود: رشد اقتصادی جز با افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری محقق نمی‌شود و سال گذشته هفت همایش سرمایه گذاری در استان برگزار شد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شناسایی شد.

وی با بیان این که همایش‌های فرصت‌های سرمایه گذاری نتیجه مثبت داشته است، ادامه داد: در سال جاری طبق برآورد باید ۱۲۷ هزار میلیارد تومان صورت گیرد تا شاهد رشد مناسبی در استان باشیم.

خیریان پور با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مازندران در زمینه صادرات و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی گفت: امکان تحقق سرمایه‌گذاری ۱۲۷ هزار میلیارد تومانی در استان وجود دارد.

خیریان پور با عنوانی که سرمایه‌گذاری در زمینه‌های صنعت، معدن، گردشگری، کشاورزی و سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد، گفت: تاکنون چهار سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ ۱۵۷ میلیون دلار در استان ثبت شده است.

وی یادآور شد: برای دهکده سلامت نیز ۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد و این طرح در حال ثبت در سامانه سرمایه‌گذاری خارجی است.

وی ادامه داد: با توجه به کریدور شمال - جنوب، افزایش صادرات، رشد سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری جزو برنامه‌هاست تا نرخ رشد اقتصادی استان مازندران مثل سال گذشته مثبت شود.

کد مطلب 5835229

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