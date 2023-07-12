به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور شامگاه چهارشنبه در حاشیه ستاد عالی رشد استان با اشاره به برپایی ستاد عالی رشد استان مازندران به ریاست استاندار مازندران اظهار داشت: یکی از شاخصهای مهم در حوزه اقتصادی ایجاد و ارتقای رشد اقتصادی است.
وی با بیان این که میزان رشد اقتصادی استان در سال گذشته ۴.۱۱ درصد مثبت شد، افزود: رشد اقتصادی جز با افزایش سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری محقق نمیشود و سال گذشته هفت همایش سرمایه گذاری در استان برگزار شد و فرصتهای سرمایهگذاری شناسایی شد.
وی با بیان این که همایشهای فرصتهای سرمایه گذاری نتیجه مثبت داشته است، ادامه داد: در سال جاری طبق برآورد باید ۱۲۷ هزار میلیارد تومان صورت گیرد تا شاهد رشد مناسبی در استان باشیم.
خیریان پور با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای مازندران در زمینه صادرات و سرمایهگذاری داخلی و خارجی گفت: امکان تحقق سرمایهگذاری ۱۲۷ هزار میلیارد تومانی در استان وجود دارد.
خیریان پور با عنوانی که سرمایهگذاری در زمینههای صنعت، معدن، گردشگری، کشاورزی و سرمایهگذاری خارجی صورت میگیرد، گفت: تاکنون چهار سرمایهگذاری خارجی به مبلغ ۱۵۷ میلیون دلار در استان ثبت شده است.
وی یادآور شد: برای دهکده سلامت نیز ۴۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی صورت میگیرد و این طرح در حال ثبت در سامانه سرمایهگذاری خارجی است.
وی ادامه داد: با توجه به کریدور شمال - جنوب، افزایش صادرات، رشد سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری جزو برنامههاست تا نرخ رشد اقتصادی استان مازندران مثل سال گذشته مثبت شود.
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