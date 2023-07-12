  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۱

سرپرست دامپزشکی مازندران:

ابتلای به بیماری تب کریمه کنگو در مازندران گزارش نشده است

ابتلای به بیماری تب کریمه کنگو در مازندران گزارش نشده است

ساری- سرپرست دامپزشکی مازندران با اشاره به سمپاشی بیش از ۵۰۰ هزار مترمربع اماکن دامی گفت: تاکنون گزارشی از ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو در استان ارسال نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با توجه به گرم شدن هوا و احتمال شیوع بیماری و اقدامات پیشگیرانه اداره کل دامپزشکی مازندران جهت کنترل بیماری، از سم پاشی ۵۱۴ هزار ۷۶۴ متر مربع اماکن دامی خبر داد و گفت: خوشبختانه تاکنون گزارشی از ابتلاء به بیماری در استان دریافت نشده است.

سرپرست اداره کل با توجه به گرم شدن هوا و احتمال شیوع بیماری تب کریمه کنگو گفت: بیماری «سی‌سی‌اچ‌اف» بیماری تب‌دار و خونریزی‌دهنده است که از طریق گزش کنه آلوده یا تماس با خون و ترشحات انسان و دام آلوده منتقل می‌شود. آمار مرگ و میر این بیماری در انسان بالا و در دام، تنها به صورت تب بسیار خفیفی و بدون علائم مرگ‌ومیر مشاهده شده‌است.

وی درباره اقدامات پیشگیرانه اداره‌کل دامپزشکی مازندران برای مقابله با بیماری تب کریمه کنگو در استان اظهار کرد: از جمله اقدامات اداره کل دامپزشکی مازندران با آغاز فصل گرما در راستای کنترل بیماری و تشدید نظارت بر نحوه تولید و عرضه گوشت قرمز، تاکید بر رعایت زنجیره سرد است.

حمزه آقاپور کاظمی اقداماتی مانند سمپاشی دامداری‌ها و دام‌ها در سطح روستاها و اماکن پرورش را عامل مهمی در کنترل و پیشگیری بیماری دانست و افزود: در راستای جلوگیری از بروز بیماری، اداره کل دامپزشکی استان مازندران نسبت به سم پاشی ۴۲۱ هزار ۱۷۱ متر مربع از اماکن دامی و ۲۰۸ هزار ۸۰۶ دام اقدام کرده است.

وی درباره راه‌های انتقال بیماری به انسان اظهار کرد: یکی از راه‌های انتقال بیماری به انسان گزش توسط کنه آلوده از دام آلوده و له کردن کنه است. این ویروس به‌طور معمول از طریق تماس مستقیم با خون یا ترشحات بیمار و لاشه حیوان قابل‌انتقال است.

سرپرست اداره‌کل دامپزشکی مازندران با تاکید بر ممنوعیت شکار جانوران منشأ بیماری خاطرنشان کرد: حیوانات مخزن ویروس مانند خرگوش و گراز نباید شکار شوند، همچنین هر نوع فعالیتی که منجر به تماس با خون یا سایر بافت‌های آلوده دام شود؛ مانند پانسمان و رسیدگی به جراحت دام آلوده، شاخ‌بری، اخته کردن، کمک به زایمان دام، خون‌گیری، پشم‌چینی و حتی فعالیت‌های آشپزخانه مانند قطعه کردن گوشت از راه‌های انتقال بیماری به انسان به شمار می‌آید.

این مسئول درباره راه‌های پیشگیری از ابتلاء به بیماری تب کریمه کنگو گفت: از مصرف گوشت تازه جداً خودداری شود و لاشه‌های دام تا ۲۴ ساعت پس از ذبح و آلایشات آن مانند دل، جگر و قلوه دست‌کم تا ۴۸ ساعت در دمای صفر تا ۴ درجه نگهداری شود تا ویروس از بین رفته و پس از آن قابل‌استفاده است. تاکید می‌شود از خرید گوشت‌های فاقد برچسب، تگ و مهر کشتارگاهی جداً خودداری کنید.

. وی درباره مراقبت از افراد مشکوک به تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو گفت: این افراد باید قرنطینه کامل شوند و با افراد خانواده و پرسنل بیمارستانی در تماس نباشند. تمامی وسایل بیمارستانی مانند ماسک، دستکش، روپوش، پیشبند، لوله‌های خون، سرنگ و سایر وسایلی که با ترشحات بیمار در تماس هستند حتماً باید سوزانده شوند.

حمزه آقاپور کاظمی خاطرنشان کرد: هنگامی که پرسنل مراقبت بیماری در معرض تماس پوستی مخاطی با خون مایعات بدن یا سایر ترشحات قرار می‌گیرند باید فوراً سطح آلوده با آب و صابون شست‌وشو داده شود. کارکنان بهداشتی و درمانی و افرادی که با خون یا ترشحات بدن و بافت‌های آلوده بیماران در تماس هستند باید مرتب و دستکم تا ۱۴ روز پس از تماس تحت‌نظر باشند و درجه حرارت بدن آنها روزانه کنترل شود. در صورت بروز علائم، مطابق پروتکل، درمان فوری انجام گیرد.

کد مطلب 5835234

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها