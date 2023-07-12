ابتلای به بیماری تب کریمه کنگو در مازندران گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با توجه به گرم شدن هوا و احتمال شیوع بیماری و اقدامات پیشگیرانه اداره کل دامپزشکی مازندران جهت کنترل بیماری، از سم پاشی ۵۱۴ هزار ۷۶۴ متر مربع اماکن دامی خبر داد و گفت: خوشبختانه تاکنون گزارشی از ابتلاء به بیماری در استان دریافت نشده است.

سرپرست اداره کل با توجه به گرم شدن هوا و احتمال شیوع بیماری تب کریمه کنگو گفت: بیماری «سی‌سی‌اچ‌اف» بیماری تب‌دار و خونریزی‌دهنده است که از طریق گزش کنه آلوده یا تماس با خون و ترشحات انسان و دام آلوده منتقل می‌شود. آمار مرگ و میر این بیماری در انسان بالا و در دام، تنها به صورت تب بسیار خفیفی و بدون علائم مرگ‌ومیر مشاهده شده‌است.

وی درباره اقدامات پیشگیرانه اداره‌کل دامپزشکی مازندران برای مقابله با بیماری تب کریمه کنگو در استان اظهار کرد: از جمله اقدامات اداره کل دامپزشکی مازندران با آغاز فصل گرما در راستای کنترل بیماری و تشدید نظارت بر نحوه تولید و عرضه گوشت قرمز، تاکید بر رعایت زنجیره سرد است.

حمزه آقاپور کاظمی اقداماتی مانند سمپاشی دامداری‌ها و دام‌ها در سطح روستاها و اماکن پرورش را عامل مهمی در کنترل و پیشگیری بیماری دانست و افزود: در راستای جلوگیری از بروز بیماری، اداره کل دامپزشکی استان مازندران نسبت به سم پاشی ۴۲۱ هزار ۱۷۱ متر مربع از اماکن دامی و ۲۰۸ هزار ۸۰۶ دام اقدام کرده است.

وی درباره راه‌های انتقال بیماری به انسان اظهار کرد: یکی از راه‌های انتقال بیماری به انسان گزش توسط کنه آلوده از دام آلوده و له کردن کنه است. این ویروس به‌طور معمول از طریق تماس مستقیم با خون یا ترشحات بیمار و لاشه حیوان قابل‌انتقال است.

سرپرست اداره‌کل دامپزشکی مازندران با تاکید بر ممنوعیت شکار جانوران منشأ بیماری خاطرنشان کرد: حیوانات مخزن ویروس مانند خرگوش و گراز نباید شکار شوند، همچنین هر نوع فعالیتی که منجر به تماس با خون یا سایر بافت‌های آلوده دام شود؛ مانند پانسمان و رسیدگی به جراحت دام آلوده، شاخ‌بری، اخته کردن، کمک به زایمان دام، خون‌گیری، پشم‌چینی و حتی فعالیت‌های آشپزخانه مانند قطعه کردن گوشت از راه‌های انتقال بیماری به انسان به شمار می‌آید.

این مسئول درباره راه‌های پیشگیری از ابتلاء به بیماری تب کریمه کنگو گفت: از مصرف گوشت تازه جداً خودداری شود و لاشه‌های دام تا ۲۴ ساعت پس از ذبح و آلایشات آن مانند دل، جگر و قلوه دست‌کم تا ۴۸ ساعت در دمای صفر تا ۴ درجه نگهداری شود تا ویروس از بین رفته و پس از آن قابل‌استفاده است. تاکید می‌شود از خرید گوشت‌های فاقد برچسب، تگ و مهر کشتارگاهی جداً خودداری کنید.

. وی درباره مراقبت از افراد مشکوک به تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو گفت: این افراد باید قرنطینه کامل شوند و با افراد خانواده و پرسنل بیمارستانی در تماس نباشند. تمامی وسایل بیمارستانی مانند ماسک، دستکش، روپوش، پیشبند، لوله‌های خون، سرنگ و سایر وسایلی که با ترشحات بیمار در تماس هستند حتماً باید سوزانده شوند.

حمزه آقاپور کاظمی خاطرنشان کرد: هنگامی که پرسنل مراقبت بیماری در معرض تماس پوستی مخاطی با خون مایعات بدن یا سایر ترشحات قرار می‌گیرند باید فوراً سطح آلوده با آب و صابون شست‌وشو داده شود. کارکنان بهداشتی و درمانی و افرادی که با خون یا ترشحات بدن و بافت‌های آلوده بیماران در تماس هستند باید مرتب و دستکم تا ۱۴ روز پس از تماس تحت‌نظر باشند و درجه حرارت بدن آنها روزانه کنترل شود. در صورت بروز علائم، مطابق پروتکل، درمان فوری انجام گیرد.