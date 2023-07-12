برگزاری طرح کارآفرینی برای اعضای جوانان جمعیت هلال احمر البرز

سید حسین بهنامیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح کارآفرینی برای اعضای جوانان جمعیت هلال احمر و افراد عضو کمیته امداد البرز با هدف افزایش مهارتهای پایه کسب و کار برگزار میشود.
وی بیان کرد: در این طرح مهارتهای کشف و خلق فرصت کارآفرینانه، مهارتهای پایه بازاریابی، فضای مجازی، فن بیان و سخنوری، ریسک پذیری واقعبینانه و بهره برداری از فرصتها برای اعضا دارای ایده و طرح کارآفرین آموزش داده میشود.
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان البرز تصریح کرد: اعضای جوان علاقمند و افراد عضو کمیته امداد امام خمینی که در طرح یاس شرکت کردهاند؛ میتوانند جهت ثبت نام به شعب هلال احمر استان مراجعه و در دوره اقدام نمایند.
وی متذکر شد: کلاسهای مهارت پایه کارآفرینی ویژه افراد بالای ۱۴ سال پیش بینی شده است که اولین مرحله از انتخاب ثبت نامکنندگان واجد شرایط و ایدههای خلاقانه و کارآفرین طی مصاحبهای انتخاب شدند.
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