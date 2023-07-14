به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «نوجهان» که با موضوع آینده جهان، فرهنگ، علم و فناوری است با عنوان «از روشنگری حداکثری تا روشنگری حداقلی» دوشنبه ۲۶ تیر برگزار می‌شود.

این نشست با حضور و سخنرانی پروفسور سموئل فلیشیکر، استاد فلسفه دانشگاه ایلینویز، حسین هوشمند و رضا غلامی در محل تالار ابونصر محمد فارابی پژوهشگاه برگزار می‌شود. همچنین دبیر علمی این نشست لیلا خادم مخصوص حسینی، پژوهشگر فوق دکترا در دانشگاه مگیمو- روسیه است.

یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «نوجهان» از ساعت ۱۸:۳۰ در پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی به زبان انگلیسی و بدون مترجم برگزار می‌شود.