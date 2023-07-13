اقدام راهبردی فرهنگی بدون پژوهش و افکارسنجی امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی در آئین تکریم و معارفه مدیر جدید مؤسسه بینا گفت: بسیاری از تصمیمات مبتنی بر افکارسنجی و پیمایش دقیق علمی صورت نمی‌گیرد. در حالی که این موضوع به روشنی دارای اهمیت اساسی است و کار راهبردی بدون افکارسنجی و پیمایش دقیق امکانپذیر نیست. کما اینکه این موضوع در مشی ائمه معصومین و حضرت امیر علیه السلام هم قابل مطالعه است و امیرالمومنین همواره کسانی را برای نظارت و اشراف بر کل میدان قرار می‌داد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اهمیت بی همتای رصد و پژوهش برای طراحی عملیات فرهنگی گفت: ما باید به طور علمی و کامل بر تحولات زیرپوستی جامعه و تحرکات دشمنان اشراف داشته باشیم و خط مقدم این نبرد در همین افکارسنجی ها و پیمایش‌های دقیق علمی است.



حجت الاسلام قمی افزود: کار فرهنگی بدون راهبرد و اقدام منسجم و نقطه زنی نمی‌تواند مؤثر واقع شود و ضرورت تأسیس مؤسسه بینا و مراکز پژوهشی مانند پژوهشکده باقرالعلوم، مؤسسه بینا، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی و… در خانواده سازمان تبلیغات اسلامی همین موضوع است. مؤسسه بینا باید چشم بینای طراحان و سیاستگذاران فرهنگی در سطح کلان مدیریتی و هم چنین مجموعه‌های مردمی برای طراحی عملیات فرهنگی باشد.