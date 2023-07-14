به گزارش خبرنگار مهر، سید کمالالدین میرجعفریان شامگاه پنجشنبه در آئین افتتاح پارک بزرگ «شهدای بعثت» در اردبیل اظهار کرد: توسعه اردبیل یکی از دغدغههای مدیریت شهری و تأمین فضای سبز سرآمد این دغدغهها است.
وی با ابراز تأسف از سرانه اندک ۲.۵ متری فضای سبز اردبیل تصریح کرد: قرار شده حداقل زمین مورد نظر برای احداث فضای سبز در اختیار شهرداری قرار گیرد تا بتوانیم نسبت به افزایش سرانه فضای سبز در اردبیل اقدام کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل یکی از برنامههای اساسی در نقشه راه مدیریت شهری را تدوین طرح تفصیلی شهر اردبیل اعلام کرد و گفت: این طرح تفصیلی تمام ابعاد توسعه و توازن شهری را دارا است که توسعه فضای سبز نیز در آن گنجانده شده است.
میرجعفریان افزود: در محلات ۱۳ گانه شهر اردبیل طرحهای عمران شهری با محوریت سه هزار و ۴۰۰ شهید والامقام استان اردبیل اجرایی میشود و قرار شده در مراکز شهرستانها نیز بوستان شهدا در گرامیداشت یاد و خاطره جان بر کفان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس احداث شود.
وی با تقدیر از اهتمام شهرداری در توجه به نیاز خانوادههای اردبیلی بر تأمین و راهاندازی فضاهای سبز شهری خاطرنشان کرد: امروز شهرداری پیشقدم در توسعه و عمران شهری است و با حمایتهای اعضای شورای شهر اردبیل شاهد رونق و توسعه پروژههای مهم عمرانی در اردبیل هستیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل اضافه کرد: کنگره سه هزار و ۴۰۰ شهید استان اردبیل مردادماه در اردبیل برگزار میشود و ما با نامگذاری مکانهای شهری به نام این شهدا، در صددیم تا فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در بطن خانوادهها جاری شده و انتقالدهنده این میراث عظیم فرهنگی به نسل آینده باشیم.
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