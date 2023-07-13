«البرز» قهرمان مسابقات راگبی بانوان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات راگبی قهرمانی بانوان کشور با قهرمانی تیم البرز در مشهد پایان یافت.

این مسابقات از صبح پنج‌شنبه ۲۲ تیر ماه در مجموعه ورزشی پارک ملت مشهد با رقابت تیم‌هایی از شش استان کشور آغاز شد که سرانجام تیم البرز با برتری در رقابت پایانی به مقام قهرمانی رسید.

تیم خراسان رضوی الف که در مرحله نیمه نهایی تهران را با نتیجه ۱۲ بر صفر شکست داد، در فینال به مصاف تیم البرزی رفت که با نتیجه ۲۸ بر صفر از سد کرمانی‌ها گذشته بود.

در دیدار فینال، تیم خراسان رضوی الف و البرز به رقابت پرداختند که در این دیدار، البرز با نتیجه ۱۴ بر صفر رقیب خود را شکست داد و موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

خراسان رضوی که میزبان این مسابقات بود و کرمان به ترتیب مقام دوم و سوم را کسب کردند.