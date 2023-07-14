به گزارش خبرنگار مهر، احمد امین لیراوی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت انقلابی آیت‌الله رئیسی و با رایزنی‌ها و پیگیری‌هایی که امسال انجام دادیم و مساعدت فرماندار ورزشی دیلم و نماینده مردم گناوه، بوشهر و دیلم در مجلس شورای اسلامی ،۳۰ میلیارد تومان به ورزش شهرستان دیلم اختصاص یافت.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دیلم افزود: ۱۷ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده از محل اعتبارات نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی شامل ۱۰ میلیارد تومان تکمیل پروژه استخر دیلم، چهار میلیارد تومان سالن ورزش باستانی، ۲ میلیارد تومان تکمیل پروژه زمین شماره ۲ فوتبال و یک میلیارد تومان سکوی تماشاگر روستای عامری است که امیدواریم امسال سال خوب ورزشی جهت پیشرفت و توسعه زیرساخت‌های شهرستان دیلم باشد.

وی ادامه داد: در کمیته برنامه ریزی شهرستان دیلم و با دید ورزشی که فرماندار شهرستان داشت نه میلیارد و هفتصد و شصت میلیون تومان به ورزش شهر دیلم اختصاص داده شد که مبلغ هفت میلیارد تومان جهت تکمیل پروژه استخر دیلم، ۲ میلیارد تومان سالن کشتی، ۷۶۰ میلیون تومان کفپوش سالن خلیج فارس و پنج میلیارد تومان چمن شهر امام حسن تخصیص داده شده است

لیراوی گفت: با رایزنی‌های صورت گرفته از سفر ریاست جمهوری در آینده نزدیک اعتبارات قابل توجهی به روستاهای شهرستان دیلم تعلق خواهد گرفت.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دیلم بیان داشت: به نمایندگی از تمامی ورزشکاران شهرستان دیلم از مساعدت‌ها و پیگیرهای فرماندار شهرستان، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی و نماینده وی در شهرستان کمال تشکر و قدر دانی را دارم، امیدوارم که این تلاش‌ها موجب خرسندی و پیشرفت ورزشکاران شهرستان دیلم شود.