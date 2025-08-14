۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار به حوزه ورزش و جوانان دیلم اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر پنجشنبه در بازدید مشترک با هیئتی از مسئولان استانی و محلی از مجموعه ورزشی شهدای شهر امام حسن، به برنامهریزی برای احیای رشتههای مختلف و توسعه زیرساختهای ورزشی تاکید کرد.
فرماندار دیلم با اشاره به وضعیت پروژه چمن طبیعی شهر امام حسن، گفت: برنامهریزی شده تا این پروژه در سال جاری به بهرهبرداری برسد و شاهد تقویت بخشی از زیرساختها و احیای فوتبال در این شهر باشیم.
وی همچنین بر لزوم استفاده از راهکارهای موقت برای تأمین آب این چمن تا تکمیل پروژه و ضرورت احداث آب شیرینکن جهت شیرین سازی آب دریا برای آینده تأکید کرد.
کاظمی بی توجهی مسئولان تأسیسات و شرکتهای نفتی به ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود در قبال شهرستان دیلم را یادآور شد و گفت: در حالی که در سایر نقاط تأسیسات نفت و گاز توجه ویژه ای به محیط پیرامونی خود و ایفای مسئولیتهای اجتماعی دارند در شهرستان دیلم علی رغم وجود ۲۵۰ حلقه چاه نفت، مخازن عظیم نفت خام و تلمبه خانه نفت خام گوره ، NGLسیاهمکان ، پتروامید آسیا و مناطق نفتی بهرگان و سکوهای نفتی فلات قاره کمترین توجهی به محرومیتهای شمال استان نشده و یا بعضاً مزایا نصیب سایر استانها میشود.
وی با بیان اینکه مردم انتظار دارند از ظرفیت شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت برای حمایت از ورزش شهرستان استفاده شود، افزود: در همین راستا پیگیر برگزاری جلسه با مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره و مسئولان منطقهای هستیم تا این شرکتها به تعهدات اجتماعی خود عمل کنند.
فرماندار دیلم بر لزوم نگهداری از فضاهای ورزشی تاکید کرد و از سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خواست تا با استقرار نیروی انسانی ثابت در نمایندگی ورزش و جوانان بخش امام حسن برای رسیدگی به مشکلات مردم و نگهداری از اماکن ورزشی اقدام کند.
کاظمی از اختصاص بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار در کمیته برنامهریزی شهرستان به حوزه ورزش و جوانان خبر داد و افزود: برای جبران کمبودها، برنامهریزی کردهایم تا از منابع مختلف، اعتبارات بیشتری به این بخش تزریق شود.
وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی شورای شهر و شهرداری امام حسن از آنها خواست تا حمایت خود از ورزشکاران و تجهیز زیرساختها را ادامه دهند.
در ادامه با توجه به ظرفیت خوب دریایی شهرستان، احداث پیست قایقرانی در بندر دیلم یا امام حسن مورد بررسی قرار گرفت.
در این بازدید که با حضور کشتکار، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر، بخشدار امام حسن، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان و رئیس شورای شهر همراه بود، روند احداث چمن طبیعی شهر امامحسن و وضعیت سالن ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما