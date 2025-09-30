  1. استانها
۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۶

فرماندار دیلم: ۱۰میلیارد تومان اعتبار برای توسعه ورزش اختصاص یافت

بوشهر- فرماندار دیلم از اختصاص بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه ورزش در دیلم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر سه شنبه در نشست با مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر و هیأت‌های ورزشی شهرستان با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی با بیان اینکه ورزش یکی از نیازهای اساسی جامعه امروز است، اظهار کرد: ورزش از اولویت‌های جدی شهرستان دیلم است و در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای این حوزه اختصاص یافته است.

فرماندار دیلم افزود: این اعتبارات فرصت ارزشمندی برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و رفع مشکلات هیأت‌های ورزشی خواهد بود.

کاظمی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و نام شهدای ورزشکار شهرستان دیلم افزود: توسعه ورزش تنها به معنای ساخت سالن یا تجهیز اماکن نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در نشاط اجتماعی، سلامت عمومی و آینده نسل جوان است. از همین رو فرمانداری دیلم با جدیت پیگیر استفاده بهینه از اعتبارات، جلب حمایت صنایع و فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی خواهد بود.

فرماندار دیلم با اشاره به ظرفیت صنایع و شرکت‌های منطقه گفت: منابع دولتی هرچند ارزشمند است اما کافی نیست و باید از توان صنایع، بنگاه‌های اقتصادی و خیرین ورزشی برای حمایت از ورزش استفاده شود.

وی گفت: مجموعه فرمانداری آماده است مسیرهای قانونی و اداری این مشارکت‌ها را تسهیل کند تا منابع پایدار برای ورزش شهرستان ایجاد شود.

وی همچنین از هیأت‌های ورزشی خواست با برنامه‌ریزی و ارائه طرح‌های کارشناسی، نیازهای واقعی ورزشکاران را اولویت‌بندی کنند و در کنار مطالبه‌گری، نقش فعالی در جذب مشارکت‌های اجتماعی و تقویت روحیه کار گروهی ایفا کند.

کاظمی با اشاره به شعار وفاق ملی دولت چهاردهم و تأکید دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور و حمایت‌های دکتر ارسلان زارع استاندار بوشهر از جوانان و ورزش، تأکید کرد: مصمم هستیم تا از ورزشکاران شهرستان که قابلیت‌های فراوانی دارند حمایت کنیم.

موسی کشتکار مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی شهرستان دیلم، قول داد برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی زمین چمن شماره ۲ دیلم انجام شود و وضعیت احداث استخر شنا در دیلم مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

گفتنی است شهرستان دیلم با دارا بودن ۳۲ هیأت ورزشی و بیش از ۳۱۰۰ ورزشکار سازمان‌یافته (بیمه‌شده)، نیاز جدی به توسعه ورزش‌های آبی به‌ویژه احداث استخر شنا دارد.

