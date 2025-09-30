فرماندار دیلم: ۱۰میلیارد تومان اعتبار برای توسعه ورزش اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر سه شنبه در نشست با مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر و هیأتهای ورزشی شهرستان با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی با بیان اینکه ورزش یکی از نیازهای اساسی جامعه امروز است، اظهار کرد: ورزش از اولویتهای جدی شهرستان دیلم است و در کمیته برنامهریزی شهرستان بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای این حوزه اختصاص یافته است.
فرماندار دیلم افزود: این اعتبارات فرصت ارزشمندی برای توسعه زیرساختهای ورزشی، تکمیل پروژههای نیمهتمام و رفع مشکلات هیأتهای ورزشی خواهد بود.
کاظمی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و نام شهدای ورزشکار شهرستان دیلم افزود: توسعه ورزش تنها به معنای ساخت سالن یا تجهیز اماکن نیست، بلکه سرمایهگذاری در نشاط اجتماعی، سلامت عمومی و آینده نسل جوان است. از همین رو فرمانداری دیلم با جدیت پیگیر استفاده بهینه از اعتبارات، جلب حمایت صنایع و فعالسازی ظرفیتهای مردمی خواهد بود.
فرماندار دیلم با اشاره به ظرفیت صنایع و شرکتهای منطقه گفت: منابع دولتی هرچند ارزشمند است اما کافی نیست و باید از توان صنایع، بنگاههای اقتصادی و خیرین ورزشی برای حمایت از ورزش استفاده شود.
وی گفت: مجموعه فرمانداری آماده است مسیرهای قانونی و اداری این مشارکتها را تسهیل کند تا منابع پایدار برای ورزش شهرستان ایجاد شود.
وی همچنین از هیأتهای ورزشی خواست با برنامهریزی و ارائه طرحهای کارشناسی، نیازهای واقعی ورزشکاران را اولویتبندی کنند و در کنار مطالبهگری، نقش فعالی در جذب مشارکتهای اجتماعی و تقویت روحیه کار گروهی ایفا کند.
کاظمی با اشاره به شعار وفاق ملی دولت چهاردهم و تأکید دکتر پزشکیان رئیسجمهور و حمایتهای دکتر ارسلان زارع استاندار بوشهر از جوانان و ورزش، تأکید کرد: مصمم هستیم تا از ورزشکاران شهرستان که قابلیتهای فراوانی دارند حمایت کنیم.
موسی کشتکار مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز با اشاره به ظرفیتهای ورزشی شهرستان دیلم، قول داد برنامهریزی برای آمادهسازی زمین چمن شماره ۲ دیلم انجام شود و وضعیت احداث استخر شنا در دیلم مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
گفتنی است شهرستان دیلم با دارا بودن ۳۲ هیأت ورزشی و بیش از ۳۱۰۰ ورزشکار سازمانیافته (بیمهشده)، نیاز جدی به توسعه ورزشهای آبی بهویژه احداث استخر شنا دارد.
