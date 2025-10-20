به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه به همت اداره ورزش و جوانان شهرستان دیلم و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر دیلم از استادیوم شهید بهشتی آغاز و تا ساحل زیبای بندر دیلم ادامه یافت.
در پایان این همایش، با اجرای برنامه قرعهکشی، به تعدادی از شرکتکنندگان هدایای متنوعی اهدا شد.
در این برنامه، طیبه پوربهی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر، اکبر حاجبفرد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دیلم، پسنده بخشدار مرکزی، ترکزاده شهردار دیلم، میرجهانمرد رئیس شورای اسلامی شهر و صالحیفرد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان حضور داشتند.
برگزاری این همایش در راستای ترویج فرهنگ ورزش همگانی و افزایش نشاط اجتماعی در میان خانوادهها انجام شد.
