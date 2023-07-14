گردشگری مزرعه را در مازندران توسعه دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور صبح جمعه در نشست فعالان اقتصادی کشاورزی با وزیر جهاد در مجتمع رشد نشتارود با بیان اینکه غرب مازندران یک تمدن دارد که قابل انکار برای هیچ کس نیست، گفت: مردم این منطقه از دیر باز به شغل تولید مواد غذایی مشغول هستند و امروزه تولید مواد غذایی از تولید بمب هسته‌ای در دنیا مهم است.

حسینی پور با بیان اینکه اقتدار غذا در دنیا بسیار مهم است، تصریح کرد: بعد از جنگ اوکراین شاهد بودیم که چگونه سیستم غذایی دنیا بهم خورد.

وی با تاکید بر اینکه غذا در اقتدار ملی کشورها نقش دارد، خاطر نشان کرد: مازندران در تولید مواد غذایی تمدن دارد.

نماینده عالی دولت در مازندران افزود: مازندران به دلیل باز کردن مسیر ارتباط با شرق توسط دولت سیزدهم یک فرصت طلایی دارد و اگر از این فرصت تاریخی استفاده نکند، از بسیاری جهات عقب می‌ماند.

استاندار مازندران با تاکید براینکه مازندران باید به کریدور شمال به جنوب تبدیل شود، ادامه داد: روسیه سالانه ۲۷۰ میلیارد دلار واردات داشته و فقط ۱۱ میلیارد دلار واردات صیفی جات دارد اما سهم مازندران در این بخش چقدر است.

وی با بیان اینکه این یک فرصت تاریخی است، اظهار داشت: بخش خصوصی با بروز رسانی فعالیت‌های کشاورزی خود و رعایت استانداردها از فرصت صادرات به کشورهای همسایه استفاده کنند.

استاندار مازندران در بخش دیگر سخنان خود بر تقویت گردشگری مازندران هم تاکید کرد و گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری باغات ما هستند که می‌توانند به مزرعه گردشگری تبدیل شوند.