دیزنی اولین قربانی اکران فیلم بدون حضور بازیگران/ میکی ماوس آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در غیاب بازیگران فیلم «عمارت تسخیر شده» دیزنی شامل تیفانی هدیش، لیکیت استنفیلد و جیمی لی کرتیس، استودیو دیزنی به حضور تهیه کنندگان و کارگردان فیلم و همچنین شخصیتهایی که از پارک موضوعی روی فرش قرمز آورده بود، اکتفا کرد.
در این فیلم روزاریو داوسون در نقش گابی، تیفانی هدیش در نقش هریت، لیکیت استنفیلد در نقش بن، و اوون ویلسون در نقش پدر کنت بازی کردهاند. دنی دویتو، چیس دبلیو دیلون، دن لوی، جیمی لی کرتیس، حسن منهاج، ماریلو هنر و لیندسی لمب دیگر بازیگران فیلم هستند.
اولین اکران این فیلم که شنبه شب در دیزنیلند برگزار شد، کمی متفاوت با آن چیزی بود که استودیو ابتدا برنامهریزی کرده بود، زیرا اولین رویداد مهم هالیوود که پس از حضور بازیگران در صف اعتصاب برگزار شد، نتوانست ستارگان فیلمش را همراه داشته باشد.
کارگردان فیلم جاستین سیمین و تهیهکنندگان آن دن لین و جاناتان ایریش هستند.
با فراخوان اعتصاب بازیگران در روز پنجشنبه، ستارههای فیلم دیگر نتوانستند در این مراسم شرکت کنند. دستورالعملهای اعتصاب نه تنها کار در برابر دوربین، بلکه فعالیتهای تبلیغاتی، از جمله حضور در مراسم نمایشهای برتر، مصاحبهها، جشنوارهها، رویدادها، مراسم اهدای جوایز و حتی پادکستها را نیز ممنوع کرده است.
در حالی که چندین استودیو و پخش کننده تصمیم گرفتهاند رویدادهای اکران خود را لغو کنند - به ویژه فرش قرمز «اوپنهایمر» در نیویورک که برای دوشنبه تنظیم شده بود - دیزنی با تکیه بر شخصیتهای پارک موضوعی خود در غیاب بازیگران، اولین نمایش را پیش برد.
در این مراسم میکی و مینی ماوس، شخصیت ملکه سفیدبرفی، کروئلا و مالیفیسنت در طول فرش قرمز 2 ساعته با طرفداران عکس گرفتند. تهیهکنندگان و همچنین سیمین در نیمه مراسم به آن ملحق شدند و پیش از صحبت کوتاه کارگردان با مطبوعات، در مراسم عکسهای گروهی شرکت کردند.
کارگردان فیلم گفت: من احساسی دوگانه دارم، به این بازیگران و به کتی دیپولد که فیلمنامه را نوشت بسیار افتخار میکنم و در عین حال برای این فیلم اینجا حضور دارم. وی افزود: اگر آنها نمیتوانند اینجا باشند تا درباره فیلم صحبت کنند، من احساس کردم باید اینجا باشم تا برای آن صحبت کنم. غمانگیز است که آنها اینجا نیستند، در عین حال، من کاملاً از دلیل نبودن آنها حمایت میکنم و خوشحالم که به جای آنها زنگ را به صدا در میآورم.
این کارگردان همچنین تاکید کرد که مسایل مربوط به هوش مصنوعی که در مذاکرات انجمن بازیگران مطرح بود یک چیز بسیار مهم است که باید دربارهاش بیشتر حرف زد و بررسی کرد.
انجمن بازیگران پس از شکست مذاکرات با اتحاد تهیه کنندگان فیلم و تلویزیون از روز جمعه حضور در همه برنامههای تولید و نمایش را متوقف کرد.
«عمارت تسخیرشده» از ۲۸ جولای در سالنهای سینما اکران میشود.
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