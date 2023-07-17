به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، نیکلاس کیج حضور در جشنواره فیلم فنتیژیای مونترال را که به عنوان بزرگترین جشنواره ژانر آمریکای شمالی شناخته می‌شود لغو کرد. قرار بود وی آخر هفته آینده در ۲۲ جولای برای اولین نمایش جهانی فیلم «همدردی با شیطان» ساخته یووال آدلر شرکت کند و جایزه یک عمر دستاورد در فیلم نوار این جشنواره را بگیرد.

این جشنواره در وب‌سایت خود اعلام کرد: متاسفانه اعلام می‌کنیم که به دلیل اعتصاب انجمن بازیگران آمریکا (SAG-AFTRA)، نیکلاس کیج دیگر نمی‌تواند آخر هفته آینده در جشنواره ما شرکت کند.

همچنین افزوده شده: ما وب سایت خود را به طور منظم به روز می‌کنیم زیرا اخباری از سایر مهمانان اعلام شده دریافت می‌کنیم و شرایط در حال تغییر است. قلب ما با بازیگران و همچنین با انجمن نویسندگان (WGA) است و امیدواریم که به زودی شاهد توافقی عادلانه با اتحادیه تهیه‌کنندگان باشیم.

پس از تایید اعتصاب انجمن بازیگران در روز پنجشنبه، جودی گریر، ستاره «آپوریا» که از دیگر فیلم‌های پرمخاطب جشنواره فانتزی است، برای مصاحبه در دسترس نبود، اما نام وی نیز در فهرست مهمانان فنتیژیا نیست. او در «آپوریا» نقش زنی را بازی می‌کند که غرق در غم و اندوه ناشی از مرگ شوهرش در تصادف رانندگی در حالت مستی است. قرار است «آپوریا» برای اولین بار ۲۷ جولای در این جشنواره به نمایش درآید.

در حالی که اکثریت قریب به اتفاق بازیگران مهمان جشنواره فنتیژیا را چهره‌های کانادایی تشکیل می‌دهند با این حال این سوال مطرح است که آیا اعضای خارجی یا غیرعضو در انجمن بازیگران به دلیل حمایت از اعتصاب این انجمن در این جشنواره شرکت خواهند کرد یا خیر؟

با همه اینها جشنواره فانتزی جشنواره‌ای نیست که به شدت به ستاره وابسته باشد، هر چند منتفی شدن حضور کیج ناامیدی بزرگی برای طرفداران جشنواره ایجاد می‌کند.

بیشتر چهره‌هایی که در جشنواره فنتیژیا حضور می‌یابند نویسندگان ژانر آن هستند، مانند گروه کالت کانادایی RKSS که جشنواره را با «ما زامبی‌ها هستیم» با بازی مگان پتا هیل، الکساندر ناچی و درک جانز به پایان می‌رساند.

جشنواره فیلم فنتیژیا از ۲۰ جولای تا ۹ آگوست برگزار می‌شود.