گیلان قطب خاویار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نیکبخت ظهر جمعه در سفر یک روزه به گیلان در بازدید از مرکز بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در چابکسر اظهار کرد: گیلان در حوزه تولیدات شیلاتی محور جایگاه خوبی در کشور دارد که این روند باید حفظ شده و استمرار پیدا کند.

وی با تاکید بر لزوم توجه به برنامه محوری در توسعه اقتصاد دریا پایه افزود: پرورش ماهی در قفس‌های دریایی از اصلی‌ترین کارهای دریا محور در استان گیلان است که تنها بخشی از اقتصاد دریا را شامل می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اقتصاد دریا محور حلقه مفقوده استان‌های شمالی است، گفت: احصاء، برنامه ریزی و تصمیم سازی در حوزه تولیدات شیلاتی و آبزی پروری باید در اولویت قرار گیرد.

نیکبخت با اشاره به ظرفیت خوب اشتغال در حوزه آبزی پروری در گیلان بیان کرد: سهم اشتغال بخش آبزی پروری در شمال کشور رقم قابل قبولی است و باید این روند گسترش پیدا کند.

وی با اشاره ظرفیت بالای مزرعه خاویاری در گیلان و استان‌های شمالی افزود: مزرعه پرورش ماهی خاویاری در گیلان با ظرفیت هزار و ۵۷۱ تن گوشت ماهی خاویاری و ۸ هزار و ۲۴ کیلوگرم خاویار مشغول به فعالیت است.

وزیر جهاد کشاورزی از جایگاه نخست گیلان در تولید خاویار خبر داد و اضافه کرد: استان گیلان مقام نخست تولید خاویار و مقام دوم تولید گوشت ماهی را در کشور دارد و هزار قطعه تولید بچه ماهی خاویاری در استان گیلان موجود است.