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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۷

ایستادگی دلگانی‌ها به شب ۲۱۳ رسید

ایستادگی دلگانی‌ها به شب ۲۱۳ رسید

دلگان- مردم شهر دلگان در دویست و سیزدهمین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع برگزار کردند.

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کد مطلب 6963064

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