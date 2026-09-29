https://mehrnews.com/x3dc5n ۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۷ کد مطلب 6963064 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۷ ایستادگی دلگانیها به شب ۲۱۳ رسید دلگان- مردم شهر دلگان در دویست و سیزدهمین شب از شهادت رهبر شهید، تجمع برگزار کردند. دریافت 15 MB کد مطلب 6963064 کپی شد مطالب مرتبط توزیع ۱۰ هزار بسته نوشتافزار و کفش میان دانشآموزان سیستان و بلوچستان امتداد یک عهد؛ روایت ۲۱۳ شب ایستادگی مردم گالیکش گنبد در شب ۲۱۳؛ عهدی که هنوز ادامه دارد کشف فرار مالیاتی میلیاردی یک فروشگاه مواد غذایی در زاهدان رگبار و تندباد جنوب سیستان و بلوچستان را فرا میگیرد برچسبها شهرستان دلگان سیستان و بلوچستان تجمع مردمی
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