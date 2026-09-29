به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر خواجه‌دلویی روز سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری همزمان از ۱۲۵ پروژه اجرای طرح هادی و آسفالت‌ریزی معابر روستایی آذربایجان‌غربی افزود: اجرای طرح‌های عمرانی در روستاها باید متناسب با ظرفیت‌ها، بافت و شرایط هر منطقه دنبال شود.

وی اظهار کرد: در کنار اجرای طرح هادی، بهسازی معابر، دفع آب‌های سطحی، سنگ‌فرش و پیاده‌روسازی از جمله اقداماتی است که در قالب برنامه‌های عمران روستایی بنیاد مسکن دنبال می‌شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: در این راستا، ۱۲۵ پروژه اجرای طرح هادی و آسفالت معابر روستایی در آذربایجان‌غربی با هزینه‌کرد سه هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید که حجم قابل توجهی از عملیات عمرانی روستاهای استان را شامل می‌شود.

خواجه‌دلویی ادامه داد: در این پروژه‌ها ۴۵۰ هزار مترمربع آسفالت‌ریزی معابر، ۷۵ هزار متر طول شبکه دفع آب‌های سطحی، ۱۵ هزار مترمربع سنگ‌فرش و پیاده‌روسازی و ۱۱۵ هزار مترمکعب عملیات زیرسازی انجام شده است.

وی با اشاره به وضعیت اجرای طرح هادی در کشور بیان کرد: از حدود ۴۲ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار مشمول برنامه‌های بنیاد مسکن، در حدود ۸۰ درصد روستاها طرح هادی مطالعه و اجرا شده و بازنگری این طرح‌ها نیز با توجه به شرایط و ویژگی‌های هر روستا دنبال می‌شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور افزود: روستاها از نظر ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری، کشاورزی، صنایع‌دستی و همچنین ویژگی‌های معماری و اقلیمی با یکدیگر تفاوت دارند و برنامه‌ریزی برای توسعه آنها باید متناسب با همین ظرفیت‌ها انجام شود.

وی همچنین به موضوع تأمین قیر برای پروژه‌های روستایی اشاره کرد و گفت: امسال منابع قابل توجهی برای تأمین قیر پروژه‌های روستایی اختصاص یافته و میزان تخصیص قیر به پروژه‌های آماده آسفالت، متناسب با ظرفیت و پیشرفت پروژه‌ها دنبال می‌شود.

خواجه‌دلویی ادامه داد: در روستاهایی که دارای ویژگی‌های گردشگری یا معماری خاص هستند، می‌توان از سنگ‌فرش و مصالح بومی به جای آسفالت استفاده کرد تا ضمن اجرای عملیات عمرانی، هویت و سیمای روستا نیز حفظ شود.

وی با اشاره به برنامه‌های بنیاد مسکن در حوزه مسکن محرومان نیز اظهار کرد: امسال احداث ۲۲۰ هزار واحد مسکونی برای محرومان در کشور هدف‌گذاری شده که ۱۵۵ هزار واحد آن در مناطق روستایی پیش‌بینی شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور تأکید کرد: توسعه روستاها تنها به اجرای پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود و در کنار بهسازی زیرساخت‌ها، تأمین مسکن، ایجاد زمینه اشتغال و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی روستاها نیز برای ماندگاری جمعیت اهمیت دارد.

خواجه‌دلویی با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی در آذربایجان‌غربی گفت: استمرار اجرای طرح‌های هادی و بهسازی معابر روستایی، نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های روستاها و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای زندگی روستاییان دارد.