به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار امین رسولی شامگاه سه شنبه در رزمایش اقتدار جانفدایان قوچان با بیان اینکه خون شهدا در جامعه جهل‌زدایی می‌کند، اظهار کرد: اقتدار جمهوری اسلامی ایران میراث ماندگار شهیدان است و شهدا عامل بقا و حیات این کشور هستند و خانواده‌های شهدا نیز با صبر و استقامت زیباترین جلوه‌های ایثار را به نمایش گذاشته‌اند.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) ادامه داد: ملت ایران تربیت‌یافته مکتب اسلام و اهل‌بیت (ع) است و امروز نیز با الهام از عاشورا و کلام الهی در برابر دشمنان ایستادگی می‌کند.

وی با اشاره به نقش مقاومت در پیروزی‌های گذشته گفت: اگر روزی خرمشهر با مقاومت آزاد شد امروز نیز مقاومت می‌تواند در برابر دشمنان پیروزی‌آفرین باشد، با این تفاوت که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی حتی به تعداد رزمندگان حاضر در جبهه‌ها سلاح انفرادی نداشتیم اما امروز به برکت تلاش جوانان، مهندسان و رزمندگان از مؤلفه‌های قدرت قابل توجهی برخورداریم.

رسولی ایمان به خدا را نقطه قوت جبهه مقاومت دانست و افزود: نقطه قوت ما ایمان به خداوند و نقطه ضعف دشمنان بی‌ایمانی آنان است و ما اطمینان داریم خداوند ما را رها نخواهد کرد.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) با بیان اینکه حضور مردم در صحنه بخشی از جهاد است، اظهار کرد: اگر در دوران دفاع مقدس خط مقدم جهاد در طلائیه، شلمچه، خرمشهر و مهران بود امروز این خط مقدم در پهنای جغرافیای ایران در خیابان‌ها و میدان‌ها شکل گرفته است.

وی گفت: امروز زن، مرد، جوان، کودک و همه اقشار مردم در کنار یکدیگر در این میدان حضور دارند و استمرار این حضور ثبات قدم و خسته نشدن از اصول اساسی این جهاد است.

رسولی با اشاره به تحولات جنگ اخیر افزود: دشمنان چهار هدف اصلی را دنبال می‌کردند، تغییر نظام سیاسی ایران، پایان دادن به برنامه هسته‌ای، از بین بردن توان موشکی کشور و پایان دادن به حمایت جمهوری اسلامی از مقاومت در منطقه اما هیچ‌یک از این اهداف محقق نشد.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) ادامه داد: پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و مقاومت مردم معادلات دشمنان را تحت تأثیر قرار داد و نشان داد ملت ایران در برابر فشار و تهدید عقب‌نشینی نمی‌کند.

وی با اشاره به جنگ شناختی دشمن گفت: دشمن امروز علاوه بر جنگ سخت و نیمه‌سخت روی جنگ نرم، ترکیبی و به‌ویژه جنگ شناختی حساب ویژه‌ای باز کرده است، جنگ شناختی با گلوله و موشک سروکار ندارد بلکه به دنبال تصرف فکر، ذهن و قلب مردم است.

رسولی خطاب به جوانان و نوجوانان حاضر در این اجتماع تأکید کرد: باید مراقب فضای مجازی و جنگ نرم دشمن باشید و اجازه ندهید دشمن با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای افکار و باورهای جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) حضور مردم در صحنه را یکی از عوامل مهم ناکامی دشمن دانست و افزود: امروز دنیا شاهد حضور مردم ایران در حمایت از نظام، کشور و انقلاب است و این حضور نشان می‌دهد مردم خود را صاحب این انقلاب می‌دانند.

وی با اشاره به مؤلفه‌های مورد توجه دشمنان در قبال جمهوری اسلامی اظهار کرد: دامنه نفوذ جمهوری اسلامی در کشورهای اسلامی، قدرت تهاجمی و بازدارندگی و دانش و فناوری هسته‌ای از جمله موضوعاتی است که دشمنان نسبت به آن حساسیت دارند.

رسولی با بیان اینکه ایران امروز از مؤلفه‌های قدرت متعددی برخوردار است، گفت: قدرت علمی، موشکی، پهپادی و مهم‌تر از همه قدرت مردم و جوانان مؤمن و متعهد، سرمایه‌های جمهوری اسلامی هستند و باید قدر آنها را دانست.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) افزود: در مسیر رسیدن به قله مشکلاتی وجود دارد اما اگر کار برای خدا باشد خستگی معنا ندارد و نباید به دلیل یک خسارت حتی اگر سنگین باشد از مسیر مقاومت عقب‌نشینی کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و اعتماد عمومی اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند مردم را از میدان خارج کند و یکی از روش‌های آن ایجاد بی‌اعتمادی و تفرقه میان مردم و مسئولان است.

رسولی همچنین با اشاره به شهادت فرماندهان و رهبر جمهوری اسلامی در جنگ اخیر گفت: نمی‌توان با ائتلافی از بزرگ‌ترین قدرت‌های دنیا درگیر شد و انتظار نداشت خسارتی به کشور وارد شود اما نباید به دلیل یک خسارت از ایستادگی دست کشید.

جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) سه مؤلفه خودباوری مردم، مردم‌باوری مسئولان و خداباوری را از ویژگی‌های مهم جامعه برای عبور از مشکلات دانست و افزود: اگر به هدف، مردم و مسیر خود ایمان داشته باشیم می‌توان بر مشکلات غلبه کرد.

وی با تأکید بر استمرار حضور مردم در صحنه گفت: استمرار حضور مردم برای پشتیبانی از نیروهای مسلح تا زمان نیاز، حفظ بصیرت و صبر تا پیروزی نهایی، دشمن‌شناسی و شناخت حیله‌های دشمن، همکاری میان همه اجزای نظام در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی و مراقبت از جنگ شناختی، از اولویت‌های امروز جامعه است.