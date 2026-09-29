یادواره شهدای هنرمند بجستان در تجمعات شبانه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه مراسم یادواره شهدای هنرمند شهرستان بجستان با هدف تجلیل از مقام شهدا و تقویت بنیه دفاعی-فرهنگی جامعه، در محل تجمعات شبانه مردمی با حضور مسئولان، هنرمندان و خانواده‌های شهدا برگزار شد.

این مراسم که با برنامه‌ریزی کانون بسیج هنرمندان بجستان اجرا شد، با حضور جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی همراه بود و در آن برنامه‌های متنوعی از جمله نقالی، خوشنویسی، موسیقی محلی، دکلمه‌خوانی و خاطره‌گویی هنرمندان شهرستان اجرا گردید.

در این مراسم، محمدهادی خالقی، رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان خراسان رضوی، به تبیین جایگاه استراتژیک هنر در مسیر انقلاب اسلامی پرداخت. وی با اشاره به ایثار خانواده‌های شهدا، تأکید کرد که شهدای هنرمند در دوران حیات خود، از توانمندی‌های خود برای ترویج ارزش‌های اسلامی بهره برده‌اند.

خالقی همچنین با اشاره به اهمیت تجمعات مردمی، این اقدامات را گامی مؤثر در جهت تأمین امنیت داخلی دانست و افزود: هنر می‌تواند در عرصه‌های سیاسی و دیپلماسی، ابزاری قدرتمند برای مقابله با جریان‌های دشمن و تقویت امنیت ملی باشد.

حمیدرضا داورکیا، فرماندار شهرستان بجستان نیز در این مراسم ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، بر ضرورت حضور فعال هنرمندان در عرصه‌های مردمی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: شرایط حساس کنونی، حضور هنرمندان در تجمعات خیابانی موجب تقویت روحیه جمعی و جذب مشارکت مردم می‌شود.

فرماندار بجستان همچنین با اشاره به اهمیت تلفیق «هنر و رسانه» در مدیریت بحران‌ها، از برنامه‌ریزی برای گسترش تئاترهای خیابانی و برگزاری یادواره‌های روستایی خبر داد و آن را راهکاری برای ارتقای امنیت روانی جامعه دانست.

حجت‌الاسلام سید قاسم دهقانی، امام جمعه شهرستان بجستان نیز در سخنانی به جایگاه هنر در تبیین مفاهیم دینی پرداخت. وی با اشاره به وصیت‌نامه‌های شهدا، خاطرنشان کرد که شهدا با خون خود صحنه‌های حماسی در تاریخ خلق کرده‌اند.

امام جمعه بجستان با ذکر نام شهید کریم‌زاده، از نمونه‌های بارز هنرمندانی که مسیر شهادت را برگزیدند، یاد کرد و در پایان خواستار حمایت عملی مسئولان از ظرفیت‌های هنری منطقه شد تا شهرستان بجستان بتواند جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب‌های هنری استان تثبیت کند.