آئین سنتی «پوش تکیه بازار» شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود جلالی خادم تکیه بازار و همچنین از پیرغلامان حسینی (ع) شاهرود درباره مراسم معنوی استقبال از ماه محرم، موسوم به پوش تکیه بازار با حضور خادمان و دلدادگان امام حسین (ع) توضیح میدهد.
این مراسم بیش از دو قرن قدمت دارد.
شاهرود- آئین سنتی «پوش تکیه بازار» شاهرود به مثابه پیشواز ماه محرم، با حضور پیرغلامان شاهرودی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود جلالی خادم تکیه بازار و همچنین از پیرغلامان حسینی (ع) شاهرود درباره مراسم معنوی استقبال از ماه محرم، موسوم به پوش تکیه بازار با حضور خادمان و دلدادگان امام حسین (ع) توضیح میدهد.
این مراسم بیش از دو قرن قدمت دارد.
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