آئین سنتی «پوش تکیه بازار» شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود جلالی خادم تکیه بازار و همچنین از پیرغلامان حسینی (ع) شاهرود درباره مراسم معنوی استقبال از ماه محرم، موسوم به پوش تکیه بازار با حضور خادمان و دلدادگان امام حسین (ع) توضیح می‌دهد.

این مراسم بیش از دو قرن قدمت دارد.