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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۰

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آئین سنتی «پوش تکیه بازار» شاهرود برگزار شد

آئین سنتی «پوش تکیه بازار» شاهرود برگزار شد

شاهرود- آئین سنتی «پوش تکیه بازار» شاهرود به مثابه پیشواز ماه محرم، با حضور پیرغلامان شاهرودی برگزار شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، محمود جلالی خادم تکیه بازار و همچنین از پیرغلامان حسینی (ع) شاهرود درباره مراسم معنوی استقبال از ماه محرم، موسوم به پوش تکیه بازار با حضور خادمان و دلدادگان امام حسین (ع) توضیح می‌دهد.

این مراسم بیش از دو قرن قدمت دارد.

کد مطلب 5836076

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